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750 тысяч абортов фиксируют в России ежегодно

Сейчас преимущественный возраст первородящей матери — 25-34 года, когда возможности родить вторых и третьих детей сокращаются.

4.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
750 тысяч абортов фиксируют в России ежегодно

Голикова рассказала, что в России ежегодно фиксируют более 750 тыс. абортов

Как отметила вице-премьер, только пятая часть из них делается по медицинским показаниям.
Более 750 тыс. прерываний беременности фиксируется в России ежегодно, только пятая часть из них делается по медицинским показаниям. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть по медицинским показаниям. Работа с такими женщинами, выявление причин, послуживших принятию решения о прерывании беременности — еще один резерв для повышения рождаемости», — сказала Голикова в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

Она напомнила, что в последние годы изменилась возрастное соотношение среди матерей. «Если в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений, то по итогам 2018 года их доля не превышает 45%. Сейчас преимущественный возраст первородящей матери — 25-34 года, когда возможности родить вторых и третьих детей сокращаются», — добавила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что в связи с этим необходимо стимулировать первые роды, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте, а также создавать возможности продолжения работы молодых матерей.

Источник: ТАСС


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