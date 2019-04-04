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Наводнение: рекой стала дорога на дачи и лагерь «Орбита» в Бердске
В массовых школьных драках россияне винят родителей и учителей
750 тысяч абортов фиксируют в России ежегодно
Трэш: на видео сняли бурные потоки талой воды, поглотившие дорогу и дачные общества в Бердске
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