Репортаж: Чем кормят детей в школьных столовых Бердска — чипсами, кашей или кислыми котлетами?

Волна нареканий в адрес столовского питания обрушилась на некоторые учебные заведения Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» побывал в нескольких школах города, чтобы выяснить: пользуются ли спросом столовские обеды у воспитанников школ.

Чипсы — не продают в школе

Выбор «Курьер. Среда. Бердск» пал на несколько городских школ — № 2 и № 11. Директора учебных заведений предложили «Курьер. Среда. Бердск» посмотреть, как устроена организация питания, рассказали о проблемах, с которыми педагогам приходится сталкиваться, угостили комплексным обедом, чтобы опытным путем оценить: вкусно кормят учеников или нет.

Так, директор школы № 11 Николай Репренцев показал «Курьер. Среда. Бердск» столовую, в которой с шести часов утра колдуют опытные повара. По его словам, не многие городские школы могут похвастаться такими кухонными работниками, как школа № 11.

-У нас повар Лариса Горшкова работает уже много лет, как и заведующая столовой и другие кухонные работники. У нас и своя выпечка. В столовой контроль очень жесткий, все продукты сертифицированны. А вот, что продают в автоматах, какие чипсы, пряники и напитки — мы не знаем. Поэтому у нас их в школе нет, — рассказал Николай Михайлович.

Каждый день повара готовят пищу в соответствии с нормами СанПин на 900 учеников. Это 92 % от всего количества учащихся, остальные 8 % предпочитают школьной еде домашнюю или магазинную. По словам директора школы, в конце рабочего дня, как правило, готовые блюда не остаются, ведь все мясные продукты готовятся из расчета на количество учащихся. Да и готовый продукт на школьной кухне может жить лишь два часа.

— Меню составляется на весь учебный год, а его цикл составляет 12 дней. То есть с 13 учебного дня мы возвращаемся к тем завтракам и обедам, которые расписаны на первый день меню. Сегодня у нас три меню по которым питаются дети: основная масса школьников, дети с ограниченными возможностями и инвалиды, а также льготники — ребята из многодетных или малообеспеченных семей, дети, один из родителей которых относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Таких у нас ребятишек трое, — отметил Николай Репренцев.

Из 1027 учеников 220 — это та категория, которая попадает под льготное питание. Меню составляется по нормам СанПин, ведется четкий контроль готового блюда по количеству в нем белков, жиров и углеводов. Педагоги не могут заменить курицу на сосиску, а перловку на пюре, которое так любят дети.

Разница в меню составляет лишь то, сколько денег государство заложило в обед. Так, льготники получают еду, в которую не входит торговая накрутка, за счет этого их комплекс может дополниться фруктом.

На питание для детей из начальных классов с ограниченными возможностями и инвалидов заложено 123 рублей, а для той же категории старшеклассников ( 5-11 классы — прим. ред.) государство тратит 140 рублей. Эта льготная группа приходит в столовую дважды. Родители учеников, которые не попадают под льготу, тратят на питание детей 1 100 рублей в месяц, так как комплексный обед стоит 55 рублей.

Заместитель директора по вопросам питания Елена Желудева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в комплексный обед входят первое, второе, два кусочка хлеба и напиток. В Бердске считается, что в школе № 11 комплексный обед самый дешевый. Но руководство учебного заведения предупредило родителей: со следующего учебного года цена за комплекс вырастит, так как продукты питания дорожают, накормить ученика на 55 рублей уже тяжело.

В день репортажа из столовой школы № 2 ученики с аппетитом уплетали борщ и запеченную птицу с рисом.

Культура питания

По словам Николая Репренцева все дети разные, со своими вкусовыми привычками, которые в основном формируются за домашним столом:

-Никаким законом не запрещается приносить еду из дома, но это делать не желательно. Приведу пример: мальчик собрался утром в школу, но приболел, а в его рюкзаке уже лежит контейнер с котлеткой. Через два дня он выходит на учебу, но в рюкзаке лежит та же котлета. Он съел ее, а потом снова оказался на больничном. Этот пример нам приводил министр образования региона. Опять же, есть такие семьи, которые не могут дать ребенку 55 рублей на еду. Некоторые сами составляют обед из бутербродов, которые обходятся родителям рублей в 15, но ребенок уже не останется голодным.

С коллегой согласна и директор школы № 2 Евгения Перфилова. По ее мнению культуру питания нужно прививать дома, учить есть разнообразную пищу. В некоторых семьях существует привычка кушать то, что полезно, например, злаковую кашу.

Дважды в месяц школы проводят анкетирование учеников и их родителей, которое помогает выявить прорехи в организации школьного питания.

— Мы не задаем детям вопросы: чтобы вы хотели увидеть в школьном буфете. Мы ограничены СанПинами. Понятно, что есть категории довольных, а недовольные попросту уходят с комплексов, но они покупают свободную продукцию столовой — супы, булочки, салаты. Только 8 % из всей массы не ходят в буфет, пытаются сбегать в магазин во время перемены или съесть домашнюю еду, — рассказала «курьер. Среда. Бердск» замдиректора по питанию школы № 11 Елена Желудева.

По ее мнению, налегая на вредную еду — сухарики, лапшу быстрого приготовления, чипсы, которые содержат большое количество пищевых добавок, красителей, дети подвергаются привыканию, вырабатывается потребность в такой еде. А некоторые дети пьют энергетики, которые по сути не запрещены к употреблению.

По словам Николая Репренцева все же многие ученики, даже те, которые отказались от комплекса, предпочитают лапше быстрого приготовления столовские супы. Они хоть и не приготовлены на мясном бульоне, но отвечают всем требованиям СанПина. К тому же его стоимость равна всего 12 рублям. В сочетании с хлебом обед обходится по карману школьнику, при этом он не пугает на уроках одноклассников бурлением желудка.

20 минут достаточно на обед?

«Курьер. Среда. Бердск» обратился ко своим читателям с просьбой выразить свое мнение по поводу школьного питания. Многие согласились, что оно соответствует всем необходимым требованиям, дети не остаются голодными и могут спокойно грызть гранит науки.

Однако некоторые родительницы высказались, что их детям не хватает 20 минут перемены на прием пищи. С мнениям согласились и 20 % учеников школы № 1.

— У нас два перерыва по 20 минут, в это время школьники едят. Некоторые дети успевают сбегать в соседний магазин за едой, хотя он не близко. Не довольный найдется всегда, ведь столовая очень сложное направление. Раньше считалось, что в школе ребенка должны прежде всего научить знаниям. А теперь большинство родителей больше следят за тем, чтобы ребенок поел, ведь деньги уже оплачены, — высказался директор школы № 2 Николай Репренцев.

Впрочем, ученики школ № 1, 2 и 11, которых опросил «Курьер. Среда. Бердск» признались, что столовская еда им нравится. Продукты всегда свежие и вкусные. Однако некоторым не хватает разнообразия в меню. Хотя 73 % учеников школы № 1 признались, что блюда в меню им не надоедает.

Строгий контроль за продуктами

Директор школы № 2 Евгения Перфилова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в 12-дневном сезонном меню учтено все: калорийность, соотношение белков, жиров и углеводов. Меню согласовывается с территориальной службой Рособрнадзора по защите прав потребителей.

В меню расписывается все, вплоть до того, сколько нужно потратить муки, хлеба, бобов, мяса, чтобы обеспечить всех учеников нормой КБЖУ.

-Меню зависит от режима школы, количества детей, например, у детей второй смены есть уплотненный полдник. Первоклассники находятся на двухразовом питании. Напитки не повторяются. Ведется и журнал здоровья, куда записывается сведения о выходе на работу сотрудников кухни, — сообщила Евгения Юрьевна.

Кроме того, в школе работает специальная приемочная комиссия, которую исследует продукты питания от поставщика. Если комиссия обнаруживает брак, то продукт возвращается. В школе № 2 такие случаи редкие, но однажды комиссия вернула творог, а также куриное бедро, которое не соответствовало заявленным требованием по размер куриной ножки.

По словам Евгении Перфиловой работа по воспитанию культуры питания учеников проводит постоянно. Так, ведется программа правил здорового питания в начальной школе. На уроках ОБЖ и в рамках внеурочной деятельности также уделяется внимание питанию.

Два раза в год Министерство образования рассылает общественные опросы по сезонным меню. Руководство школы их анализирует, выявляет существующие проблемы с питанием в учебном заведении. Некоторые родители высказывают свои пожелания в плане школьного меню, но мнение родителей и школьников учитывается лишь при некоторых заболеваниях последних.

-У нас есть детки с диагнозом сахарного диабета. Для них существует отдельное меню с учетом требований. Есть аллергики. Я на всех родительских собраниях призываю родителей не утаивать состояние здоровья своего ребенка. Если возникают какие-то вопросы по организации питания, то родителя приглашаю в столовую для обеда со мной. У нас ведь одна раздача для детей и педагогов, нет отдельного приготовления блюд. Все едят с одной кастрюли, — отметила Евгения Пефрилова.

В доказательство своих слов директор школы № 2 предложила «Курьер. Среда. Бердск» опытным путем убедиться в качестве пищи. Наваристый борщ, картофельное пюре и куриная котлета выглядели настолько аппетитно, что журналист не устоял от столь заманчивого предложения. На поверку оказалось, что пища весьма вкусная, не отличима от домашней еды. Это подтвердили и довольные первоклассники, которые бодрым шагом зашли в столовую, шумно орудую столовыми приборами, принялись уплетать свой долгожданный обед.

Кислые котлеты и протухшее мясо

Нашумевшие истории о кислых котлетах в школе № 11 и протухшем мясе в школе № 1 мало кто не слышал. По результатам проверок оказалось, что вся школьная еда соответствует требованиям Роспотребнадзора. Директор школы № 1 Марина Комарова даже организовала конференцию на тему школьного питания, но среди слушателей оказалось только двое родителей учеников и несколько сотрудников школы.

Она рассказывала родителям о том, как происходит организация питания в учебном заведении.Заведующий столовой и специалист по питанию готовы были ответить на вопросы родителей, но в зале прозвучало лишь пожелание о «более горячем чае».

По ее словам, вся информация фиксируется в журналах, где даже есть сведения о температуре пищи и горячих напитков. Которые также должны соответствовать СанПинам. Кроме того, бракеражная комиссия контролирует привозимые поставщиком продкты. Все же родители жаловались на жидкое картофельное и гороховое пюре.

Как отметила директор школы, пустота зала говорит о многом: по всей видимости, у родителей нет вопросов к педагогам по организации школьного питания.