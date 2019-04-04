КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
продам
продам
ПРОДАМ БОЛЬШУЮ 2-ю В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ
продам
Продам 1-ю квартиру!!!
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Героиня фильма «Отмолили Петю»: ощущение, что придавило крышкой гроба и все, конец наступил

Нарушающих ПДД таксистов будут ловить в Бердске

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Сохранить нацию: материнский капитал могут начать платить за первого ребенка

Не дождутся госрегулирования цен на бензин жители России

Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Актер Алексей Булдаков скончался из-за оторвавшегося тромба

По суду заплатит 57 млн долга за воду и 200 тыс. рублей госпошлины элитный МК «Сибиряк» в Бердске

Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Робот Николай ждет вашего звонка в МФЦ Бердска

Внедрены три новых цифровых сервиса – робот-консультант, мобильное приложение и обновленный сайт МФЦ.

4.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Робот Николай ждет вашего звонка в МФЦ Бердска

Робот Николай начал принимать звонки от жителей Новосибирской области в МФЦ

Внедрение системы голосового самообслуживания, запуск мобильного приложения, модернизация сайта и открытие новых филиалов – в Новосибирской области стремительными темпами развивается система многофункциональных центров оказания госуслуг (МФЦ). Об итогах работы МФЦ в 2018 году и инновационных IT-решениях шла речь на пресс-конференции 2 апреля.
Как сообщила заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр экономического развития Ольга Молчанова, в настоящий момент в регионе действуют 44 стационарных филиала, 53 территориально обособленных структурных подразделения и 8 мобильных офисов «Мои документы».

«Сеть МФЦ с каждым годом растет и развивается – уже в мае будет открыт филиал в Кировском районе Новосибирска, последнем в городе районе, где еще нет филиала. Наблюдается положительная динамика обращений от жителей региона, с каждым годом это количество увеличивается. Мы не стоим на месте и продолжаем планомерную работу по улучшению качества услуг, в том числе – большое внимание уделяется внедрению информационных технологий», – подчеркнула Ольга Молчанова.

Так, внедрены три новых цифровых сервиса – робот-консультант, мобильное приложение и обновленный сайт МФЦ.

«Интеллектуальный голосовой робот-консультант в МФЦ – первая подобная разработка в стране. Сейчас робот-консультант раньше операторов отвечает на звонки в колл-центре МФЦ, дает консультации по вопросам оказания госуслуг и предоставляет справочную информацию по часто задаваемым вопросам. При этом работа по улучшению робота продолжается – внедряются новые лингвистические модели, ориентированные на большое количество всевозможных сценариев», – отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Робот-консультант, которому дано неофициальное имя «Николай», призван решить целый ряд проблем, возникающих при работе контакт-центра. Робот работает круглосуточно, исключает вероятность «человеческого фактора» и не требует ожидания на линии в часы-пик.

При этом робот способен консультировать только по вопросам, связанным с работой МФЦ и не может поддерживать непрофильные темы. В случае, если робот затрудняется ответить на вопрос позвонившего, или не может распознать суть вопроса, он переводит звонок на оператора.

На сегодняшний день задать роботу вопрос можно по пяти темам – «Порядок предварительной записи в МФЦ», «Информация об адресах и графиках работы МФЦ», «Консультация о порядке получения водительского удостоверения, материнского капитала, СНИЛС, по вопросам записи в детский сад», «Консультация по госпошлинам» и «Проверка статуса обращения». В ближайшее время список тем будет увеличен.

Номер телефона контакт-центра: 052 или +7 (383) 217-7-052.

Как было отмечено на пресс-конференции, среди других IT-решений, реализуемых в МФЦ Новосибирской области, обновленный сайт офисов «Мои документы» и мобильное приложение «МФЦ Новосибирской области». В частности, они позволяют оценить загруженность филиалов, рассчитать срок получения услуги, узнать расположение ближайшего офиса и среднее время приема и получить другую информацию.

Источник: nso.ru


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Героиня фильма «Отмолили Петю»: ощущение, что придавило крышкой гроба и все, конец наступил На пробки на перекрёстке Вокзальной и Химзаводской жалуются бердчане Нарушающих ПДД таксистов будут ловить в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    круто, че…
    молодцы

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика