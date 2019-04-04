Робот Николай ждет вашего звонка в МФЦ Бердска

Внедрение системы голосового самообслуживания, запуск мобильного приложения, модернизация сайта и открытие новых филиалов – в Новосибирской области стремительными темпами развивается система многофункциональных центров оказания госуслуг (МФЦ). Об итогах работы МФЦ в 2018 году и инновационных IT-решениях шла речь на пресс-конференции 2 апреля.

Как сообщила заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр экономического развития Ольга Молчанова, в настоящий момент в регионе действуют 44 стационарных филиала, 53 территориально обособленных структурных подразделения и 8 мобильных офисов «Мои документы».

«Сеть МФЦ с каждым годом растет и развивается – уже в мае будет открыт филиал в Кировском районе Новосибирска, последнем в городе районе, где еще нет филиала. Наблюдается положительная динамика обращений от жителей региона, с каждым годом это количество увеличивается. Мы не стоим на месте и продолжаем планомерную работу по улучшению качества услуг, в том числе – большое внимание уделяется внедрению информационных технологий», – подчеркнула Ольга Молчанова.

Так, внедрены три новых цифровых сервиса – робот-консультант, мобильное приложение и обновленный сайт МФЦ.

«Интеллектуальный голосовой робот-консультант в МФЦ – первая подобная разработка в стране. Сейчас робот-консультант раньше операторов отвечает на звонки в колл-центре МФЦ, дает консультации по вопросам оказания госуслуг и предоставляет справочную информацию по часто задаваемым вопросам. При этом работа по улучшению робота продолжается – внедряются новые лингвистические модели, ориентированные на большое количество всевозможных сценариев», – отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Робот-консультант, которому дано неофициальное имя «Николай», призван решить целый ряд проблем, возникающих при работе контакт-центра. Робот работает круглосуточно, исключает вероятность «человеческого фактора» и не требует ожидания на линии в часы-пик.

При этом робот способен консультировать только по вопросам, связанным с работой МФЦ и не может поддерживать непрофильные темы. В случае, если робот затрудняется ответить на вопрос позвонившего, или не может распознать суть вопроса, он переводит звонок на оператора.

На сегодняшний день задать роботу вопрос можно по пяти темам – «Порядок предварительной записи в МФЦ», «Информация об адресах и графиках работы МФЦ», «Консультация о порядке получения водительского удостоверения, материнского капитала, СНИЛС, по вопросам записи в детский сад», «Консультация по госпошлинам» и «Проверка статуса обращения». В ближайшее время список тем будет увеличен.

Номер телефона контакт-центра: 052 или +7 (383) 217-7-052.

Как было отмечено на пресс-конференции, среди других IT-решений, реализуемых в МФЦ Новосибирской области, обновленный сайт офисов «Мои документы» и мобильное приложение «МФЦ Новосибирской области». В частности, они позволяют оценить загруженность филиалов, рассчитать срок получения услуги, узнать расположение ближайшего офиса и среднее время приема и получить другую информацию.

Источник: nso.ru