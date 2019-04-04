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Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Поделитесь счастливыми мгновениями вашей семейной жизни — участвуйте в новом фотомарафоне. (ФОТОМАРАФОН)

4.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Приглашаем вас принять участие в нашем новом проекте «Моя семья» — фотомарафоне счастливых мгновений семейной жизни. Расскажите нам через фотографии о ваших семейных ценностях, традициях, радостях, счастливых событиях.

Возможно, желание участвовать в фотомарафоне станет для кого-то хорошим поводом организовать сбор всех родственников (не забудьте про бабушек и дедушек!) и устроить большое семейное торжество с фотосессией.

Фото принимаем до 15 мая (в эту дату отмечается Международный день семей).

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.

Ждем ваших снимков. Не забудьте сообщить свои имена и фамилии. Высылать фото можно на bkurer@mail.ru с пометкой «Моя семья».

В конце мая мы опубликуем проект в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru. Также снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Точно знаем — получится отличный фотоальбом!

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Весь сюжет: Фотомарафоны

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