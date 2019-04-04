Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Улица Первомайская, остановка государственного Дома культуры и остановки вблизи ДК Родины, а также улица Первомайская и рынок приобрели новый облик: «Курьер. Среда. Бердск» использовал программу Photoshop, чтобы примерить на привычный городской вид новый образ — без ларьков и рекламы.

Так остановка ГДК выглядит с киосками:

А так — без них:

«Курьер. Среда. Бердск» пофантазировал и стер торговые павильоны на остановке «Родина».

Так остановка выглядела «До»:

А так «После»:

Бердчане часто прогуливаются по улице Первомайской в поисках свежих фруктов, овощей и мяса. И не зря. Улица изобилует предложениями о продаже продуктов.

После эксперимента «Курьер. Среда. Бердск» улица Бердска изменилась до неузнаваемости:



Так выглядит рынок сегодня:



А так он преобразился благодаря «Курьер. Среда. Бердск»:

