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Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» провела необычный эксперимент: «стерла» уже привычные для горожан ларьки и яркую рекламу в четырех местах города.

4.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 6 коммент.
 
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Многие забыли, как выглядит город без рекламы и торговых точек на остановках

Улица Первомайская, остановка государственного Дома культуры и остановки вблизи ДК Родины, а также улица Первомайская и рынок приобрели новый облик: «Курьер. Среда. Бердск» использовал программу Photoshop, чтобы примерить на привычный городской вид новый образ — без ларьков и рекламы.

Так остановка ГДК выглядит с киосками:

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

А так — без них:

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» пофантазировал и стер торговые павильоны на остановке «Родина».

Так остановка выглядела «До»:

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

А так «После»:

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Бердчане часто прогуливаются по улице Первомайской в поисках свежих фруктов, овощей и мяса. И не зря. Улица изобилует предложениями о продаже продуктов.

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

После эксперимента «Курьер. Среда. Бердск» улица Бердска изменилась до неузнаваемости:
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Так выглядит рынок сегодня:
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

А так он преобразился благодаря «Курьер. Среда. Бердск»:
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Ерунда. Дело привычки! Мне с рекламой больше нравится. Без рекламы — совок. :(

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  2. Дима

    Стало более красиво, ничего не скажешь. :-D

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  3. Аноним

    Голубь с дрёмкой, где конечная по тройке, так же лес стирают, любуются

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Николай

    Сегодня проезжал мимо здания, в котором размещалась старая почта. Фасад привели в порядок и оно «заиграло».
    Если бы с него убрали вывески, которые портят вид…..
    Можно поставить щит, на который перенести все вывески.
    Зданий, напоминающий историю г, Бнрдска, осталось немного : ж/д вокзал, ДК на ул. Ленина, почта, несколько домов напротив кв.11. Все они напоминают образцы архитектуры , которая была с начала образования города.

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  5. ЗдравыйСмысл

    Убрать рекламу, киоски и машины сразу город будет на город похож, а не стоянку и доску объявлений.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  6. Гиперборей

    А сделайте также дворы без машин. Я уже забыл, как выглядит чистый спокойный двор многоквартирного дома .

    Thumb up 2 Thumb down 0

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