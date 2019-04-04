Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»
Минобороны открестилось от дорог в Бердске
Венесуэла не заплатила $3 млрд мартовского долга России
Раздавил снегоходом волка житель Алтайского края
Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска
Маршрутка влетела в фуру: шесть человек погибли в Подмосковье
Росстат ответил Кремлю: это правда, что 80% россиян еле сводят концы с концами
Почему президентских денег не хватило на ремонт двора и дороги в окружении детсадов в Бердске?
Слухи не подтвердились: мертвых девочек не нашли в запертой квартир Бердска
Над пропастью: из-за отсутствия денег отказываются должники погашать кредиты
Ерунда. Дело привычки! Мне с рекламой больше нравится. Без рекламы — совок.
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Стало более красиво, ничего не скажешь.
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Голубь с дрёмкой, где конечная по тройке, так же лес стирают, любуются
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Сегодня проезжал мимо здания, в котором размещалась старая почта. Фасад привели в порядок и оно «заиграло».
Если бы с него убрали вывески, которые портят вид…..
Можно поставить щит, на который перенести все вывески.
Зданий, напоминающий историю г, Бнрдска, осталось немного : ж/д вокзал, ДК на ул. Ленина, почта, несколько домов напротив кв.11. Все они напоминают образцы архитектуры , которая была с начала образования города.
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Убрать рекламу, киоски и машины сразу город будет на город похож, а не стоянку и доску объявлений.
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А сделайте также дворы без машин. Я уже забыл, как выглядит чистый спокойный двор многоквартирного дома .
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