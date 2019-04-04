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Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

День радио: Может быть, у вас сохранился рабочий «Арктур»? Или вы счастливый обладатель старенького «Рекорда»?

4.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Чем был знаменит Бердск во второй половине XX века? Конечно, продукцией радиозавода (в 1985 — 2000 гг. ПО «Вега»). Радиоприемники, магнитофоны, электрофоны пользовались заслуженной популярностью во всем СССР. Может быть, у вас сохранился рабочий «Арктур»? Или вы счастливый обладатель старенького «Рекорда»?

Сфотографируйтесь с раритетом и пришлите снимок нам! Высылать фото можно на bkurer@mail.ru с пометкой «Город радио». Не забудьте сообщить свои имена и фамилии. Можно просто технику. И можно снимки прошлых лет.

Фото принимаем до 8 мая. Проект будет опубликован в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru. Также снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фото прислал Герасим
Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фото прислал Герасим
Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фото прислал Герасим

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Хорошее фото приёмника Филипс. Радиозаводской «Рекорд» был очень похож. У меня сохранилась Вега-402 в кожаном чехле, правда не «ловит» нихрена нынче по причине отсутствия станций в диапазонах ДВ и СВ, но выбросить всё равно жалко — память! =)

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