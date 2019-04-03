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Трэш: на видео сняли бурные потоки талой воды, поглотившие дорогу и дачные общества в Бердске

По словам горожан, в этом году вода затопила СНТ «Майское» и дачи в других обществах. Размыло дорогу, которую в прошлом году ремонтировали.

3.04.2019 Фото: стоп-кадр 3 коммент.
 
Трэш: на видео сняли бурные потоки талой воды, поглотившие дорогу и дачные общества в Бердске

Талые воды сносят все на своем пути

Жители Бердска сегодня, 3 апреля, по дороге в СНТ «Майское» столкнулись с бурными реками. Талая вода сносит все на своем пути. В районе дороги на Сосновку, что в районе водозабора.

— Кажется эту дорогу ремонтировали в прошлом году, — говорит бердчанин Константин Иванов, который и прислал в редакцию  видео с потоками воды по автомобильной дороге. — Тут каждый год так. Три дня еще не было бурных рек. У нас дача в СНТ «Майское». В этом году там очень много дач затопило. Раньше такого не было. Там полный трэш.

— Очень хочется поднять эту тему, ведь влупили в прошлом году миллионы в ремонт дороги — и все смыло! — продолжает Константин.

 

 


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Они в городе не могут дороги отремонтировать, а вы то с насосом то с дорогами на дачах. Берите сами и делайте, как жители частного сектора это всегда делают. Хватит ныть

    Thumb up 1 Thumb down 4

  2. Аноним

    Больше не влупляйте деньги

    Thumb up 1 Thumb down 3

  3. yurakok

    А что русских слов уже не знаете — «Трэш»

    Thumb up 3 Thumb down 0

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