Трэш: на видео сняли бурные потоки талой воды, поглотившие дорогу и дачные общества в Бердске

Дачники без воды: Купить насос за 1,8 млн рублей для полива предлагают членам 20 СНТ Бердска
Авто утонуло: Звала на помощь на крыше плывущего в луже автомобиля жительница Бердска
Снегом загребает бульдозер мусор от стройки школы в микрорайоне Южном Бердска?
Креативный класс провинции опередил по доходам интеллигентов Москвы
Бережливая поликлиника: 79-летний терапевт обслуживает пациентов до полуночи на Сахалине
Урок труда: Учитель приложил раскаленный утюг к спине ученика в школе Воронежской области
Засекреченного свидетеля допросит по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд Бердска
Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году?
Ливневкой спасут от талых вод строящиеся школу и детсад строители в микрорайоне Южном Бердска
Репортаж: Чем кормят детей в школьных столовых Бердска — чипсами, кашей или кислыми котлетами?
Они в городе не могут дороги отремонтировать, а вы то с насосом то с дорогами на дачах. Берите сами и делайте, как жители частного сектора это всегда делают. Хватит ныть
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Больше не влупляйте деньги
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А что русских слов уже не знаете — «Трэш»
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