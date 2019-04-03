Трэш: на видео сняли бурные потоки талой воды, поглотившие дорогу и дачные общества в Бердске

Жители Бердска сегодня, 3 апреля, по дороге в СНТ «Майское» столкнулись с бурными реками. Талая вода сносит все на своем пути. В районе дороги на Сосновку, что в районе водозабора.

— Кажется эту дорогу ремонтировали в прошлом году, — говорит бердчанин Константин Иванов, который и прислал в редакцию видео с потоками воды по автомобильной дороге. — Тут каждый год так. Три дня еще не было бурных рек. У нас дача в СНТ «Майское». В этом году там очень много дач затопило. Раньше такого не было. Там полный трэш.

— Очень хочется поднять эту тему, ведь влупили в прошлом году миллионы в ремонт дороги — и все смыло! — продолжает Константин.