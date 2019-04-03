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Снегом загребает бульдозер мусор от стройки школы в микрорайоне Южном Бердска?

Выводы о маскировке строительного мусора сделали местные жители, увидевшие, как техника присыпает мусорные кучи снегом. Чиновники утверждают: горы земли с мусором — временное явление.(ВИДЕО)

3.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Ирины Нет комментариев
 
Снегом загребает бульдозер мусор от стройки школы в микрорайоне Южном Бердска?

Свалка в Южном возле стройки детсада и школы

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о свалке строительного мусора в Южном микрорайоне Бердска Административно-техническая инспекция проверила сведения. Одновременно, как рассказали «южане», бульдозер начал «закапывать» мусорные кучи снегом. И даже прислали видео этого процесса.

По словам и. о. директора АТИ Ольги Гончаровой, землю со строительным мусором вывезли с соседней стройки детсада и школы. Но грунт лежит временно. Строители его должны убрать.

— Пока с нашей стороны претензий нет. Вот если бы там была помойка, тогда да, мы вмешались бы. Но обязательно будем держать ситуацию на контроле. И в случае неисполнения обязательств строителями будем наказывать, — прокомментировала
«Курьер. Среда. Бердск» Ольга Владимировна.

Ее слова подтвердил и. о. руководителя управления капитального строительства Юрий Бекетов.
— Разрешено складирование грунта и строительного мусора или нет, я сказать не могу, так как курирует стройку областной УКС. Но то, что уберут — это однозначно. Землю с мусором вывозили со стройки, чтобы не мешался. Пока складировали рядом со стройплощадкой. Снег растает — мусор соберут и вывезут. А грунт они будут использовать на 100%. Поэтому его и хранят рядом. Будут делать обратную засыпку в ходе выравнивания площадки и благоустройства, — пояснил Юрий Владимирович.

Но это не устраивает местных жителей. Приславшая в редакцию фото и видео стихийной свалки Ирина рассказала, что мусор разлетается по всему Южному. Огромные кучи земли и строительного мусора возвышаются с обеих сторон дороги, ведущей к стройплощадке.

— Дорога идет от ул. Рогачева до стройки.На каком основании на обочины мусор вываливают, непонятно, — рассказала жительница Южного Ирина.

Окна ее дома как раз выходят на стихийную свалку. Ирина не возражает, что это территория стройки и, возможно, туда можно сваливать мусор, но считает, что помойка должна быть огорожена, скрыта от глаз.

Позвонивший в «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий возмущен тем, что загадили красивый луг с березовой рощей.
— Часть деревьев бульдозерами снесли. За оградой стройки сливают из бетономешалок. Захламляют луг, который мог бы стать парком. Я думаю, что это делается для оправдания последующей стройки высотных домов, — высказался Дмитрий, выступающий против застройки Южного многоэтажками.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад и школу в Южном возводит Бердский строительный трест.

Автор видео Ирина

Снегом загребает бульдозер мусор от стройки школы в микрорайоне Южном Бердска?

Снегом загребает бульдозер мусор от стройки школы в микрорайоне Южном Бердска?


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