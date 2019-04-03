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Засекреченного свидетеля допросит по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд Бердска

Следствие засекретило его личность в целях защиты. Отвечать на вопросы сторон он будет из секретной комнаты измененным голосом. Видеть его сможет только судья. В деле подсудимого экс-директора КБУ Александра Кожина 14 томов.

3.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Засекреченного свидетеля допросит по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд Бердска

Экс-директор КБУ Александр Кожин уже год находится в СИЗО

В судебном процессе по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директором Комбината бытовых услуг Бердска Александром Кожиным допросили большинство свидетелей. Но в списке еще остались мэр Бердска Евгений Шестернин и некий засекреченный свидетель. Обоих заявила для допроса сторона обвинения.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 апреля, помощник прокурора Анна Белова, представляющая в уголовном процессе гособвинение, пока неизвестна дата, на которую вызовут засекреченного свидетеля.

— Орган следствия принял решение засекретить его еще на стадии расследования, чтобы данную личность сохранить в тайне. По тем основаниям, что на него может оказываться воздействие. Это сделано по его просьбе, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Николаевна.

Поскольку процесс является изначально открытым, то никого удалять из зала заседаний не будут, в том числе СМИ. Система такова: засекреченный свидетель находится в секретной комнате. По компьютеру его будет видеть только судья. Свидетель будет посредством видеокамеры видеть всех участников процесса, который имеют возможность его допрашивать через микрофоны, установленные в зале заседания.

Судья установит личность засекреченного свидетеля, называя псевдонимом, и возьмет подписку о даче правдивых показаний.

— Все будут задавать ему вопросы, только видеть его не будут. Изменят голос засекреченного свидетеля. Мы не знаем, кто это — мужчина или женщина. Как он попадает в суд, тоже никто не узнает и не увидит. Это часть защиты свидетелей. Часто такие свидетели бывают в уголовных делах по наркотикам. Это нормальная практива, — пояснила Анна Белова.

Сейчас в судебном заседании изучают материалы уголовного дела Кожина и его пособников, которые составляют 14 томов. После этого будут допрашивать специалистов в сфере ЖКХ. И затем гособвинение попросит следствие обеспечить явку засекреченного свидетеля.

Следующее заседание по делу Александра Кожина назначено на 9 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», версию обвинения о «хищении воды» на 170 млн рублей опровергла свидетель в суде Бердска. Экс-замглавы Лариса Степанова привела доказательства невиновности бывшего директора КБУ Кожина: воды на такую суму «выпить» нереально», незаконного потребления и долгов в МК «Сибиряк» не было.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.


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Весь сюжет: Незаконная вода

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(1) Комментарий

  1. Анна автоледи

    Что-то я и правда не пойму, за что Кожин сидит? Некий сотрудник МУП КБУ выписал счет клиенту на заведомо нереальную сумму. (По принципу, мол, бумага все стерпит!). Воды на такую сумму весь Бердск, наверное, не потребляет . Клиент попросил снизить эту сумму до реальной, что и было в итоге сделано! Где же преступление????

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