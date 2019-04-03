Засекреченного свидетеля допросит по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд Бердска

В судебном процессе по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директором Комбината бытовых услуг Бердска Александром Кожиным допросили большинство свидетелей. Но в списке еще остались мэр Бердска Евгений Шестернин и некий засекреченный свидетель. Обоих заявила для допроса сторона обвинения.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 апреля, помощник прокурора Анна Белова, представляющая в уголовном процессе гособвинение, пока неизвестна дата, на которую вызовут засекреченного свидетеля.

— Орган следствия принял решение засекретить его еще на стадии расследования, чтобы данную личность сохранить в тайне. По тем основаниям, что на него может оказываться воздействие. Это сделано по его просьбе, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Николаевна.

Поскольку процесс является изначально открытым, то никого удалять из зала заседаний не будут, в том числе СМИ. Система такова: засекреченный свидетель находится в секретной комнате. По компьютеру его будет видеть только судья. Свидетель будет посредством видеокамеры видеть всех участников процесса, который имеют возможность его допрашивать через микрофоны, установленные в зале заседания.

Судья установит личность засекреченного свидетеля, называя псевдонимом, и возьмет подписку о даче правдивых показаний.

— Все будут задавать ему вопросы, только видеть его не будут. Изменят голос засекреченного свидетеля. Мы не знаем, кто это — мужчина или женщина. Как он попадает в суд, тоже никто не узнает и не увидит. Это часть защиты свидетелей. Часто такие свидетели бывают в уголовных делах по наркотикам. Это нормальная практива, — пояснила Анна Белова.

Сейчас в судебном заседании изучают материалы уголовного дела Кожина и его пособников, которые составляют 14 томов. После этого будут допрашивать специалистов в сфере ЖКХ. И затем гособвинение попросит следствие обеспечить явку засекреченного свидетеля.

Следующее заседание по делу Александра Кожина назначено на 9 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», версию обвинения о «хищении воды» на 170 млн рублей опровергла свидетель в суде Бердска. Экс-замглавы Лариса Степанова привела доказательства невиновности бывшего директора КБУ Кожина: воды на такую суму «выпить» нереально», незаконного потребления и долгов в МК «Сибиряк» не было.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.