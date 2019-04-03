Ливневкой спасут от талых вод строящиеся школу и детсад строители в микрорайоне Южном Бердска

Отработать проблему с подтоплением улицы Горохова (микрорайон Южный — прим. ред.) и улицы Кристальной глава Бердска Евгений Шестернин поручил подчиненным 1 апреля: весенний поток талых вод мог обрушиться на строящиеся школу и детский сад в микрорайоне Южном.

Сегодня, 3 апреля исполняющий обязанности начальника УКС Юрий Бекетов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что проблема решена.

-На территории стройплощадке создан временный водоотвод. Кроме того, мы устранили те замечания, которые были выявлены в результате проверки. Произошел обвал траншеи. Сегодня все устранено. Мы проводим ежедневный мониторинг, людей не топит талыми водами. — резюмировал Юрий Бекетов.

Чтобы исключить вероятность подобной проблемы весной 2020 года, уже сегодня строители предусмотрели ее решение. Так, вместе с детским садом, школой и новой дорогой, появится ливневая канализация. При благоустройстве территории социальных объектов строители построят выпуски в ливневую канализацию, чтобы школу и детсад весной не топило.

Юрий Бекетов заверил: следующей весной этот район не испытает нынешних проблем из-за талой воды.

Напомним, утром 1 апреля на ул. Горохова уже побывали начальник УЖКХ Максим Совбанов и и.о. директора УКС Юрий Бекетов.

-Определили ряд моментов, которые нужно сделать в первую очередь. Согласовали это все с подрядной строительной организацией. Там сейчас ведутся работы. Можно сделать водоотвод путем прокладки траншеи, чтобы отвести воду от строительной площадки школы и детсада. В то же время как-то спасти местных жителей, — рассказал Юрий Бекетов.

Евгений Шестернин добавил, что нужно связаться с ТОСом, подключить к решению вопроса Бердский строительный трест, который занимается строительством детсада и школы. Александр Воронин готов помочь, подчеркнул Евгений Анатольевич.