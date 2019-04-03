КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
ПРОДАМ БОЛЬШУЮ 2-ю В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ
продам
Продам 1-ю квартиру!!!
продам студию
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Креативный класс провинции опередил по доходам интеллигентов Москвы

Бережливая поликлиника: 79-летний терапевт обслуживает пациентов до полуночи на Сахалине

Урок труда: Учитель приложил раскаленный утюг к спине ученика в школе Воронежской области

Засекреченного свидетеля допросит по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд Бердска

Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году?

Ливневкой спасут от талых вод строящиеся школу и детсад строители в микрорайоне Южном Бердска

Репортаж: Чем кормят детей в школьных столовых Бердска — чипсами, кашей или кислыми котлетами?

Фекальная авария: Бетонным «саркофагом» накрыли отремонтированный канализационный коллектор в Бердске

Фотомарафон «Победители» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Бедность: 80 % семей России сводят «концы с концами»

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году?

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с предстоящими праздниками.

3.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году?

Россияне получат на майские праздники девять выходных

Как отмечает пресс-служба Роструда, длинные каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.
Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с предстоящими праздниками. Об этом в среду сообщает пресс-служба Роструда.

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.

В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. В связи с празднованием Дня Победы (9 мая), который в этом году выпадает на четверг, россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. «Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно», — цитирует ведомство слова Шкловца.

В связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, их продолжительность будет короче на один час, напомнили в Роструде.
Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году?

 

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Креативный класс провинции опередил по доходам интеллигентов Москвы Бережливая поликлиника: 79-летний терапевт обслуживает пациентов до полуночи на Сахалине Урок труда: Учитель приложил раскаленный утюг к спине ученика в школе Воронежской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 17500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика