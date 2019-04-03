Ростелеком» в Новосибирске впервые стал частью международного «Часа Земли»

Ежегодно Всемирный фонд дикой природы призывает на 60 минут отказаться от использования электроприборов и выключить городское декоративное освещение. Таким образом организация привлекает внимание к будущему планеты, рациональному использованию природных ресурсов и существующим экологическим проблемам.
В Новосибирске акцию традиционно поддерживает мэрия, ряд городских организаций и торговых центров. В 2019 году к «Часу Земли» впервые присоединился «Ростелеком», зоопарк имени Р. А. Шило, а на Михайловской набережной был организован проект «Тротуарная астрономия». Жители города смогли в телескопы наблюдать звездное небо.
«Ростелеком» впервые поддержал «Час Земли», но вопросы экологии находятся у компании в приоритете. Особое внимание мы уделяем принципам работы «зеленого» офиса: уже несколько лет назад компания перешла на электронный документооборот, экономя до 150 тонн бумаги в год. В офисах организован раздельный сбор мусора и работают автоматические системы энергосбережения и теплоснабжения. А сотрудники-волонтеры постоянно участвуют в сибирских региональных экологических акциях», – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.
Всего в 2019 году к акции «Час Земли» по всей России присоединилось более 700 населенных пунктов.
Справка: «Час Земли» – самая массовая международная экологическая акция. В России она проходит с 2009 года. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, в акции ежегодно участвует более миллиарда человек и почти 7 тысяч городов по всему миру.
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