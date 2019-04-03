Бережливая поликлиника: 79-летний терапевт обслуживает пациентов до полуночи на Сахалине

«Бережливые поликлиники», вводимые областным минздравом, доводят пациентов до белого каления.Участковый терапевт городской поликлиники №1 в Южно-Сахалинске Татьяна Хван принимает пациентов до 23:30. Врач работает одна, без медсестры — с ней не хотят работать, потому что она слишком много времени уделяет каждому пациенту. Внедряемая областными властями программа «Бережливая поликлиника», призванная сократить время ожидания приёма и улучшить качество оказания медпомощи, на деле доводит пациентов до белого каления — ждать в очереди заветного талончика теперь приходится неделями, передаёт корреспондент ИА REGNUM Власти Сахалина недавно отрапортовали о введении на территории области программы «Бережливая поликлиника». Это новшество сегодня позиционируется как спасение от всех российских медицинских проблем — бережливое отношение к пациентам, доступность врачей, быстрое оказание медпомощи. Но на практике, как показало внедрение «инновации» на Сахалине, всё получается ровно наоборот.

Едва в островном регионе заработала программа, как областные власти, как водится, бодро отрапортовали о грандиозном прорыве:

«В сахалинских поликлиниках сокращается время ожидания приёма. Таковы первые результаты реализации всероссийского проекта «Бережливая поликлиника» в островных медучреждениях, цель которого — сократить очереди и повысить качество оказания медицинской помощи».

Сразу после опубликования релиза областного правительства в редакцию регионального ИА «Сахалин. Инфо» посыпались жалобы от разъярённых пациентов.

То, что творится теперь в «бережливых» медучреждениях области, граждане назвали «настоящим адом»: талон взять нельзя, попасть к узкому специалисту нельзя, приходишь в поликлинику утром — выходишь около полуночи. Люди жалуются на то, что за талоном к неврологу, например, в городской поликлинике №1 нужно приходить в шесть утра. И не факт, что талон тебе достанется. А когда талоны заканчиваются, сотрудники регистратуры даже не озвучивают это, не считают нужным предупредить людей, чтобы они не стояли в очереди.

«Люди приходят больные, многим тяжело стоять, а тут — такое отношение. У некоторых людей нервный срыв — они по несколько недель не могут попасть на приём к врачу, потому как не успевают взять талон. Где обещанный порядок?» — возмущаются сахалинцы.

В одном из обращений в редакцию пациенты рассказали о прекрасном враче — участковом терапевте Татьяне Дмитриевне Хван. Татьяне Дмитриевне 79 лет. Она работает одна, без медсестры. Приём у неё порой заканчивается в 23:00. Но ни один пациент не уходит без помощи. По словам Татьяны Хван, с ней не хотят работать, потому, что она слишком много времени тратит на каждого больного. А это не приветствуется — врачу и медсестре важно заполнить кучу бумаг, на пациента времени почти не остаётся.

«К этому врачу нет никаких претензий. Она умничка, я попала к ней случайно, теперь всегда хожу. Она очень внимательная, если честно, я таких врачей только в кино видела. Всегда назначит дополнительные обследования, обо всём расспросит, всё посмотрит. Конечно, от этого время приёма затягивается», — рассказала одна из пациенток.

Когда последний пациент выходит с приёма Татьяны Хван, дверь ему, как правило, открывает охранник — медучреждение давно закрыто.

В ходе одной из первых встреч с сахалинскими журналистами врио губернатора области Валерий Лимаренко пообещал островитянам сделать регион «Меккой медицинского туризма», и «Бережливые поликлиники», и вообще много всего хорошего из того ассортимента, что всегда имеется в запасе у претендентов на высокий выборный пост.

Только вот по факту всё хорошее, что сегодня имеется в островной медицине, — это 79-летний врач, который не уходит с рабочего места до глубокой ночи, чтобы ни один пациент не остался без помощи.

«Выступая на заседании правительства в марте, врио главы Сахалина Валерий Лимаренко, подводя итоги 100 дней работы в островном регионе, подчеркнул, что в области сегодня созданы уникальные условия для привлечения специалистов в здравоохранение из любого региона России. И это так и есть — и большие «подъёмные», и обеспечение жильём… Но все эти меры не работают. Узких специалистов как не хватало — так и не хватает. В поликлиниках как были сумасшедшие очереди, так и остались, люди болеют и зачастую не могут получить никакой помощи. А кто-то до неё и не доживает. Почему так — загадка, регион-то у нас — не бедный. И деньги на здравоохранение выделяются такие, что другим регионам только завидовать остаётся. Работой сахалинского минздрава недовольны не только пациенты. Неоднократно недовольство высказывали и высказывают сами медики. Но правительство проигнорировало даже петицию с 5 000 подписей сахалинцев, требовавших отправить в отставку министра здравоохранения Алексея Пака. Медики пишут, что минздрав должен возглавить профессионал, который сумеет привлечь на острова специалистов. Ничего этого нет, а правительство ушло в глухую оборону и не слышит, что думают люди про так называемое сахалинское здравоохранение. У нас показатель материнской смертности в течение последних двух лет в 3,5 раза выше, чем аналогичный по РФ. О чём ещё можно говорить?» — поделился мнением официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Претензии к качеству оказания медицинской помощи жители Сахалинской области высказывают не первый год. В редакцию ИА REGNUM поступали жалобы на то, что не приезжает скорая помощь — даже к детям и беременным женщинам, на невозможность попасть к врачу — регулярно, на то, что руководство областной больницы, качеством лечения в которой также недовольны пациенты, заказало и оплатило из бюджета «истукана» за 6 млн рублей, символизирующего демографический рост. «Истукан» выполнен в виде многодетной матери. Деньги на Сахалинскую медицину выделяются регулярно и большие, но эффекта население не ощущает — смертность на Сахалине растёт, рождаемость падает.