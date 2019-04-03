Бедность: 80 % семей России сводят «концы с концами»

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Российской семье, чтобы «свести концы с концами», требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб., следует из данных Росстата. При этом 79,5% семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое.
Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.
Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.
Финансовые трудности
79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода;
в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».
Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам того же исследования за 2016 год, 84,6% российских семей сообщили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого.
Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.
Денежный минимум
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. руб.
Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 39,3 тыс. руб.
Недоступные расходы
Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.
Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.
У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.
Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год и др.
11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.
Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян. На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан Росстат принял решение перейти на новую методологию расчета денежных доходов граждан и публиковать их каждый квартал, а не каждый месяц.
С 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.
Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения.
Источник: РБК
спросите Набиулину,почему у нас так!
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спросите Набиулину
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она давно ответила: население мало платит в казну, вот и бедное
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Председатель ЦБ надеется, что регулятор вместе с Минфином сможет сформировать в России институт длинных денег. Она напомнила о концепции индивидуального пенсионного капитала, в рамках которой работники начнут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды.
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Статистика для Москвы? В Бердске сумму трат нужно уменьшать в два раза! Особенно смешно про семьи с 1 ребёнком! Враньё!
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сумму трат на что надо уменьшать?
Все кого знаю, кто перебрался в Москву, говорят, что цены там от наших мало отличаются.
Речь о продуктах питания, разумеется. Многое дешевле, чем у нас.
Так, на чём надо аж в 2 раза сократить расходы?
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жилье и транспорт компенсирует многократно эту разницу.
Жить то надо где то, а стоимость квартир и аренды просто в разы отличается.
Вот и суммируйте:
— 10 тысяч на продукты и 100 тысяч на жилье в Москве в месяц
— или 11 тысяч на продукты и 40 тысяч на жилье в Бердске.
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мой знакомый снимает квартиру на окраине Москвы и работает в крупной компании с заработком 120т.р. Говорит, что больше половины денег уходит на оплату жилья и дорогу. Есть ещё специфические траты ЖКХ, в разы больше бердских.
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Это среднее по больнице.
в каждом регионе конкретном суммы разумеется разные.
Мне однажды звонили с подобным опросом.
На вопрос «Хватает ли вам денег на необходимое?»
я спросил «а что считать необходимым: современная бытовая техника, хорошие телефоны, дорогая одежда — это необходимость?»
девушка сказала: «определейте сами как хотите. Я могу только записать варианты: Хватает или Не хватает».
Вот и вся суть подобных опросов
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Это называется путинским прорывом, ну, а как вы хотели, величие, даже такое как сейчас, виртуальное, штука дорогая Тут вот сегодня мадам Голикова отчиталось об очередном достижении нашей Великой Страны….
Смертность выросла в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.
«Должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности есть», — сказала вице-премьер, выступая перед депутатами.
В 2018 году население России впервые за десять лет сократилось. Миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. По словам Голиковой, убыль населения России по итогам прошлого года составила 99,7 тыс. человек.
Толи ещё будет.
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Сейчас 5 налогов добавят и доведем до 90%.Не хотите как в Париже,будет как в Самоли
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Ничё, всё вытерпим! Валежник собирать разрешили, с луком охотиться разрешили, чай не пропадём
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Враньё какое-то…. 80 процентов? это что, у нас в Бердске из 100 тыс. жителей только 20 тысяч могут позволить себе мясо и неделю отпуска? остальные 80 тысяч сводят концы с концами? Или в Новосибирске миллион двести тысяч еле сводят концы с концами??? Не, бред какой-то…
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это не бред: это опрос без конкретики.
и анонимный кстати.
вот такая вот статистика — метод манипуляции и ничего личного
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Это Росстат,какой же аноним.Подконтрольный министерству экономического развития М.Орешкину.
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То то тут постоянно новости о должниках и коллекторах.
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Сколько новостей — пять, десять? Ну, пусть двадцать. Сколько населения? 146 миллионов. Каков процент?
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Рынок свинины набирает аппетит
Рынок мяса свинины входит «в период новой ценовой ситуации». Эксперты говорят о насыщении, но прогнозируют значительный рост объемов производства в пятилетней перспективе. Конкуренция среди производителей существенно обострится, а значит, снизится стоимость продукции.
По мнению генерального директора Национального Союза свиноводов России Юрия Ковалева, производство мяса свинины вступает на новый этап. Кратко его можно охарактеризовать так: в последние годы производство продукции росло рекордными темпами, и рынок, преодолев дефицит, стал близок к насыщению (самообеспеченность приближается к 95%).
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В настоящее время показатель потребления свинины составляет 75,5 кг на душу населения в год, рост возможен до 77–80 кг.
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Если что — моя зарплата 30 тыс., у жены 20, дочь на пока не работает, учится. В семье две машины, 3-комнатная квартирка, дачка, гараж. Пошёл сейчас, взял мяска на вечер, бутылочку красненького сухого, сделаю котлетки.
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Молодец,дай бог тебе и твоим близким здоровья
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Бедность: 80 % семей России сводят «концы с концами»-НО,НО,НО!Концы с концами сводят,а автомобили имеют уже каждый первый,а еще и по две в семье.На выходных парковка Колорлона забита-что бедные люди на экскурсию туда едут?Жилье строится,а ведь квартирки то раскупают как горячие пирожки,и т.д.Так что не надо про «концы»-водятся денежки у населения.
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На Кубе тоже полно авто.
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Бред какой-то написали! Доход семьи 60 т.р. (ипотека 20 т.р.), 2 ребенка, живем нормально, кушаем хорошо, есть не плохая машина. То, что мы прям сводим концы с концами очень сложно назвать. Единственное — не курим и пьем алкоголь, видимо поэтому на все хватает)
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