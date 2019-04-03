Вырубят все тополя и опасные березы в лесу по дороге на пляж по ул.Морской в Бердске

Управление природными ресурсами Бердска планирует в 2019 году вырубить все тополя, растущие в лесу вдоль ул. Морской.

По словам руководителя управления Светланы Шерстобитовой, это сорные деревья, которые захламляют лесной массив, состоящий в основном из сосен. Кроме того, тополя уже старые, скоро начнут падать. Да и красоты бердскому лесу они явно не прибавляют.

Предполагают пустить под топор взрослые тополя, которые растут ровным рядом от санатория «Парус» до пансионата «Борвиха» по левой стороне дороги. Вырубать деревья в счет санитарной очистки леса поручат Бердскому лесхозу.

Бытует мнение, что тополя вдоль дороги на пляж посадили много лет назад, чтобы перекрыть проезд автомобилям в лесной массив.

Также уберут несколько аварийных деревьев, которые угрожают упасть на проезжую часть. Есть такие и в городской черте. Например, березы недалеко от городского пляжа «Дюны» представляют опасность. Одна из них практически лежат на линии электропередачи, а при сильном порыве ветра может рухнуть на дорогу.

В ближайшее время управление природными ресурсами уведомит УЖКХ о необходимости срубить аварийные березы на ул. Морской, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 апреля, Светлана Шерстобитова.

Дело в том, что муниципальные службы несут ответственность за причинение ущерба имуществу или вреда здоровью граждан упавшими деревьями. Например, пару лет назад управлению природными ресурсами пришлось по суду выплатить 250 тыс. рублей автовладельцу. Его машина пострадала на дороге в Новом поселке от ветки, упавшей с дерева. Суд признал, что чиновники вовремя не позаботились об очистке леса от аварийной растительности.