Стыдно: Возмущаются помойкой у 16-этажки в центре города жители Бердска

Бельмом на глазу стала для жителей мусорная свалка в самом центре Бердска.

Растаял снег, и на месте двух снесенных двухэтажных бараков по ул. Первомайской, обнажилась мусорная свалка: строительный мусор, пакеты, банки из-под молока, бумажки, пластиковые бутылки и прочее.

— Такой красивый дом построили (ул. Ленина, 23А), а перед ним — помойка. Не знаю, то ли жители этого дома безобразят, то ли с других домов мусор кидают, или прохожие. Только вид ужасный. Рядом останавливаются междугородние маршрутки. Люди в гости к нам приезжают, а тут — такое. Стыдно-то как! Ко мне сватья из другого города приехала. Так восхищалась Бердском. Говорила, что город у нас красивый. Поехали мы на рынок. Вот и прошли от маршрутки мимо большой помойки. Безобразие. Чисто должно быть везде. Даже на окраинах. А тут такое — в многолюдном центре, — возмущалась Наталья Петрова.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, данный участок земли принадлежит муниципалитету. Пока еще не определено, что с ним будет в дальнейшем. И понятно, что мусор сам по себе там не появился — его набросали жители, отметил Захаров.

— Направлю туда специалистов административно-технической инспекции, пусть проверят, оборудована ли контейнерная площадка возле новостройки. И если нет — то это плохо. Нас очень печалит, что жители мусорят. Получается, что мусорная реформа — это благо. Она жизненно необходима. У каждого дома должна быть обустроена мусорная площадка. Если ее нет, тогда возникает вопрос — куда девается мусор? Это мусор не из космоса, а наш. Стыдно должно быть нам. Приезжают к нам иностранцы и смеются: почему упаковки от молока валяются, фантики от жвачек, пакеты из магазинов. Это стыдно. Это просто мы мусорим. Как мы живем — стыдно. Так и хочется обратиться: люди-человеки, что вы делаете-то, во что превращаетесь? А если не было бы муниципальной службы, которая не вывозила бы эти свалки, то жили бы как свиньи? — возмущался Владимир Николаевич.

Любая уборка города производится за счет налогоплательщиков. А ведь их можно было бы потратить на другое, например на дороги, подчеркнул Захаров.