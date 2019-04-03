Стыдно: Возмущаются помойкой у 16-этажки в центре города жители Бердска

Как только растаял снег, обнажился разбросанный по всей территории мусор
Бельмом на глазу стала для жителей мусорная свалка в самом центре Бердска.
Растаял снег, и на месте двух снесенных двухэтажных бараков по ул. Первомайской, обнажилась мусорная свалка: строительный мусор, пакеты, банки из-под молока, бумажки, пластиковые бутылки и прочее.
— Такой красивый дом построили (ул. Ленина, 23А), а перед ним — помойка. Не знаю, то ли жители этого дома безобразят, то ли с других домов мусор кидают, или прохожие. Только вид ужасный. Рядом останавливаются междугородние маршрутки. Люди в гости к нам приезжают, а тут — такое. Стыдно-то как! Ко мне сватья из другого города приехала. Так восхищалась Бердском. Говорила, что город у нас красивый. Поехали мы на рынок. Вот и прошли от маршрутки мимо большой помойки. Безобразие. Чисто должно быть везде. Даже на окраинах. А тут такое — в многолюдном центре, — возмущалась Наталья Петрова.
По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, данный участок земли принадлежит муниципалитету. Пока еще не определено, что с ним будет в дальнейшем. И понятно, что мусор сам по себе там не появился — его набросали жители, отметил Захаров.
— Направлю туда специалистов административно-технической инспекции, пусть проверят, оборудована ли контейнерная площадка возле новостройки. И если нет — то это плохо. Нас очень печалит, что жители мусорят. Получается, что мусорная реформа — это благо. Она жизненно необходима. У каждого дома должна быть обустроена мусорная площадка. Если ее нет, тогда возникает вопрос — куда девается мусор? Это мусор не из космоса, а наш. Стыдно должно быть нам. Приезжают к нам иностранцы и смеются: почему упаковки от молока валяются, фантики от жвачек, пакеты из магазинов. Это стыдно. Это просто мы мусорим. Как мы живем — стыдно. Так и хочется обратиться: люди-человеки, что вы делаете-то, во что превращаетесь? А если не было бы муниципальной службы, которая не вывозила бы эти свалки, то жили бы как свиньи? — возмущался Владимир Николаевич.
Любая уборка города производится за счет налогоплательщиков. А ведь их можно было бы потратить на другое, например на дороги, подчеркнул Захаров.
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осталось непонятно, сделан ли вывод, что мусорят жители 16-этажки и приносят из других мест, или вывода никакого не сделано, только комиссию направили? Вот ведь сколько работы! А я бы просто мимо проехав, посмотрел на контейнеры.
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Когда барак 2 года стоял не так замусорено было?
Захаров — красавчик конечно давай перекладывай на жильцов, предложи провести субботник
Ох и колхоз!
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Пусть выйдут, да уберут
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Чем проводить расследование, лучше бы субботник устроили. Делов-то на пару часов. Народу много живет, я думаю справятся.
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«»Региональный оператор – ООО «Экология – Новосибирск» утвердил регламент действий при обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.
С приходом весны очень часто вытаивают «подснежники» в виде несанкционированных свалок. На обочинах дорог, около частного сектора, в близлежащих лесах складируются не только твердых коммунальные отходы, но и строительный и крупногабаритный мусор.
В соответствии с действующим законодательством при обнаружении места складирования ТКО, объем которых превышает 1 куб метр региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней уведомить об этом собственника земельного участка, администрацию района (города, поселения), а также органы государственного экологического контроля. Региональный оператор предлагает собственнику земельного участка ликвидировать данное место незаконного складирования отходов в течение 30 дней. Собственник обязан самостоятельно выполнить работы, либо обратиться к регоператору. Если собственник земельного участка не произвел никаких действий в течение 30 дней (не заключил необходимые договоры, не очистил территорию), региональный оператор самостоятельно выполняет работы. После чего, обращается с исковыми требованиями в суд о возмещении понесенных расходов.» Это опубликовано на сайте Экология-Новосибирск.
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