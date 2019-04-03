КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Мусорная» реформа: Заплатить за вывоз мусора не могут из-за споров УК и «Экологии-Новосибирск» жители 50 высоток Бердска

Смертельное солнце: сбил двух пешеходов водитель ВАЗа. Один скончался на месте ДТП

Затравленная сельчанами «за просьбу» мини-трактора у Путина семья уехала из деревни

Госсимволы: новость о надписи про Путина на здании МВД требует уделить у СМИ Роскомнадзор

Контролера за благоустройством дворов ищут чиновники Бердска

Солженицын — Травников: разговор за сгнившие сети

Стыдно: Возмущаются помойкой у 16-этажки в центре города жители Бердска

Новый президент Казахстана поддерживает смену алфавита

Добились: 82-летний президент Алжира уходит

Дренаж не помог: Дом многодетной вдовы с онкобольным ребенком разрушают грунтовые воды в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Солженицын — Травников: разговор за сгнившие сети

Исходя из критичности «Сибирская Генерирующая Компания» увеличит инвестиции в развитие сетей в объеме, превышающем втрое бюджет, направленный на проведение ремонтных работ.

3.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Солженицын Травников: разговор за сгнившие сети

Губернатор Андрей Травников: Проблема износа тепловых сетей требует масштабных решений уже в 2019 году

Губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области. Одной из основных тем совещания стало обсуждение вопросов завершения в регионе отопительного периода 2018-2019 гг.
По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики отопительный период завершается в штатном режиме. Вместе с тем были отмечены высокий уровень износа тепловых сетей региона, и недостаточный темп работ по их ремонту и замене на новые в последние пять лет, что ведет к повышению уровня аварийности.

Как отметил в своем докладе генеральный директор ООО «Сибирская Генерирующая Компания» Степан Солженицын, частота повреждений тепловых сетей в Новосибирске в три — три с половиной раза выше, чем в таких крупных городах как Кемерово и Красноярск. Примерно половина всех повреждений на сетях компании в этом году пришлась на Новосибирск. Соответственно, город становится местом активного внимания СГК, для того, чтобы изменить эту ситуацию. Так, только объем ремонтных работ увеличен на 50 процентов. Исходя из критичности компанией принято решение об увеличении инвестиций в развитие сетей в объеме, превышающем втрое бюджет, направленный на проведение ремонтных работ.

Подводя итоги обсуждения, Губернатор Андрей Травников обозначил основные направления решения сложившихся проблем. «Из статистики, которая была представлена в докладах, видно, что в последние пять лет идет нарастание количества аварий и это результат накопленных недоремонтов. Очень важно, что крупнейшая теплоснабжающая организация – СГК, запланировала на 2019 год значительное увеличение объемов текущих и капитальных ремонтов, а также инвестиции в систему теплоснабжения. Очевидно, что накопленные за десятилетие проблемы в течение одного сезона сразу не исправить, поэтому необходимо расставить приоритеты и совместно с мэрией четко спланировать участки ремонтов, в первую очередь магистральных сетей», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил, что в Новосибирске высокая степень аварийности теплосетей, по сравнению, например, с Красноярском: «Раз удалось достичь оптимального уровня надежности в соседнем городе, очевидно, что СГК сможет это сделать и в системе теплоснабжения Новосибирска», — отметил Андрей Травников.

Источник: nso.ru


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Должник-алиментщик пытался съесть исполнительный лист в Новосибирске «Мусорная» реформа: Заплатить за вывоз мусора не могут из-за споров УК и «Экологии-Новосибирск» жители 50 высоток Бердска Смертельное солнце: сбил двух пешеходов водитель ВАЗа. Один скончался на месте ДТП

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика