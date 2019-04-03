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Смертельное солнце: сбил двух пешеходов водитель ВАЗа. Один скончался на месте ДТП

Вторую пострадавшую увезли в больницу Тогучина.

3.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Смертельное солнце: сбил двух пешеходов водитель ВАЗа. Один скончался на месте ДТП

В Тогучине произошло ДТП со смертельным исходом

В 14.35 в Тогучине на улице Заводской в районе пересечения с улицей Островского мужчина 1959 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2106, совершил наезд на двух пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался мужчина (на вид около 50 лет). Также в аварии пострадала женщина, которая была доставлена в больницу.

Водитель ВАЗа, являющийся местным жителем, пояснил, что он не заметил пешеходов из-за яркого солнца, светившего в глаза.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии, а также уточняют личности пострадавших.

Источник: МВД по НСО


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