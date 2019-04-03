Затравленная сельчанами «за просьбу» мини-трактора у Путина семья уехала из деревни

Семья Перчиковых, попросившая мини-трактор у Путина, купила дом в Псковской области. Женщина намерена в ближайшее время «решить вопрос с трудоустройством».

Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района, попросившая президента РФ Владимира Путина о приобретении мини-трактора, осталась проживать в Псковской области. Глава семьи Елена сообщила ТАСС, что вместе с 12-летней дочерью переехала из Томсино в Великолукский район, где приобрела частный дом.

Как сообщалось ранее, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве. Как рассказала ТАСС Перчикова, из-за угроз она собиралась покинуть Томсино и переехать либо в другой муниципалитет Псковской области, либо в Ленинградскую область.

В конце прошлого года дочь Перчиковой без ведома взрослых отправила электронное обращение в адрес президента РФ, попросив подарить мини-трактор для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на двух ставках. «Мы переехали в Великолукский район, это частный дом. Уже были в МФЦ, оформили документы на беспроцентную ссуду [на покупку дома] в 330 тыс. руб. с фондом «Княгини Ольги» (Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» — прим.ТАСС) и договор купли-продажи дома. Дом в собственности на две доли: одна доля моя, другая — дочки, здесь земля неплохая, места не самые плохие», — сказала Перчикова.

По ее словам, дочь начнет посещать школу с нового учебного года. Кроме того, как уточнила Перчикова, она намерена в ближайшее время «решить вопрос с трудоустройством». «С переездом нам помог Никита Чаплин из московской областной думы (первый заместитель председателя Московской областной Думы — прим.ТАСС). Он поручил своим помощникам помочь, люди взяли пятиметровый прицеп и нас возили. Они нам перевозили вещи, скотину и подарили еще холодильник, потому что его не было», — добавила собеседница агентства.

Как ранее сообщала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, Перчикова намерена продолжить работу в регионе в сфере здравоохранения, так как у нее есть опыт работы в хосписе с тяжелобольными пациентами.

О ситуации

Ранее Елена Перчикова сообщала о том, что проживала в частном доме в деревне Томсино вместе с дочерью, семье не хватало средств, так как зарплата женщины составляла порядка 14 тыс. руб. в месяц. Перчикова содержит коз и занимается приусадебным участком, но возделывать огород вручную после дежурств в больнице не хватает сил и времени.

Администрация Псковской области создала специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых. В январе псковские власти сообщали ТАСС, что намерены оказать женщине помощь, выделить деньги на приобретение мини-трактора, заключив с ней социальный контракт по которому можно было бы отслеживать целевое использование средств.

Несмотря на то, что Елена и Тася Перчиковы имеют петербургскую прописку, губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее говорил о том, что власти региона окажут семье поддержку. В частности, речь шла о трудоустройстве мамы, получении ею среднего профессионального образования, помощи в случае переезда семьи на новое место жительства. Кроме того, Ведерников договорился с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о том, что власти города также окажут помощь семье.

Источник: ТАСС





