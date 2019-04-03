Добились: 82-летний президент Алжира уходит

Абдельазиз Бутефлика официально уведомил о своем решении главу Конституционного совета страны, отмечает агентство Algerie presse service.
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
«Президент Абдельазиз Бутефлика официально уведомил президента Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства», — говорится в коммюнике президентской администрации, которое цитирует агентство.
Ранее во вторник после встречи высшего армейского командования страны заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах заявил о немедленном запуске процедуры конституционного освобождения президента от должности. По словам военного, армия приказала немедленно начать процедуру освобождения 82-летнего Бутефлики от должности в соответствии со 102-й статьей конституции.
Статья 102 Основного закона Алжира предусматривает, что в случае «тяжелой и продолжительной болезни» действующего президента Конституционный совет признает главу государства недееспособным. Президент должен сообщить совету о своей неспособности выполнять обязанности. За этим должен последовать созыв парламента, который должен назначить временного главу государства.
В этом случае временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации (верхнюю палату парламента) с января 2016 года.
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