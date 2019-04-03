Мусорная реформа: пересмотреть тарифы на вывоз ТКО требует Госдума у правительства

«Мусорная» реформа: Заплатить за вывоз мусора не могут из-за споров УК и «Экологии-Новосибирск» жители 50 высоток Бердска
Смертельное солнце: сбил двух пешеходов водитель ВАЗа. Один скончался на месте ДТП
Затравленная сельчанами «за просьбу» мини-трактора у Путина семья уехала из деревни
Госсимволы: новость о надписи про Путина на здании МВД требует уделить у СМИ Роскомнадзор
Контролера за благоустройством дворов ищут чиновники Бердска
Солженицын — Травников: разговор за сгнившие сети
Стыдно: Возмущаются помойкой у 16-этажки в центре города жители Бердска
Новый президент Казахстана поддерживает смену алфавита
Добились: 82-летний президент Алжира уходит
Дренаж не помог: Дом многодетной вдовы с онкобольным ребенком разрушают грунтовые воды в Бердске
Обязательно изменить. в сторону уменьшения. И оплата по факту.( частный сектор )
9 0
Почему моя страна мне врёт? Не доверяет? Не уважает? Хочет извлечь от этого выгоду? Не успели опомниться от пенсионной реформы как грянула мусорная реформа. Складывается чёткое впечатление что власть ополоумела. Очередное кормление очередным непонятным людям.
Суть этой реформы такова, что независимо от того вывозишь мусор, или не вывозишь, ты должен. Должен оператору платить деньги. По своей сути это налог. Закон, в том виде, в котором он принят, противоречит существующему законодательству. Нас заставляют платить за не оказанную услугу по вывозу мусора. Вопрос с мусором я всегда решал очень просто. Купил контейнер мусорный, получил в мэрии разрешение на оборудование мусорной площадки, забетонировал, установил контейнер, и по мере наполнения контейнера заказывал в специализированной организации машину, которая вывозила на полигон мой мусор. Примерно 3-4 раза в год происходил вывоз. Контейнер 0,7 куба. Меня это устраивало, я платил действительно за оказанную услугу по вывозу мусора. Разовый вывоз стоил 200 руб. Итого не более 800 руб. в год.
Сейчас я должен платить по количеству «прописанных» родственников около 1 т.р. в месяц. Независимо от вывоза.
Никто не спорит, что мусорная реформа нужна. Страна заявлена мусором. Но сделали не реформы, а поборы. При этом мусороперерабатывающие заводы, новые, существующие, закрываются. Например, завод в Верх- Туле.Если бы мне честно сказали, что ввели новый налог, я был бы не доволен, но не был бы при этом оскорблён. А при этой реформе я вижу, что за мой счёт дали кому- то кормное место. И врут мне, что именно так и надо проводить реформы и что только так, а не иначе нужно поступать. И можно брать деньги за не оказанную услугу.
Благо ли мусорная реформа? Мусорная реформа – благо. Эта реформа – не является реформой, не является благом. Стало меньше в городе мусора с Нового года? Может, у кого и другое мнение, а моё – мусора стало больше. Почему!? Как-то устоялось мнение, и оно подтверждено практикой, что все реформы не приносят облегчения и порядок там, куда ручки реформаторов дотянулись. Наоборот, начинается беспредел на фоне передела.
Народ не будет уважать власть, которая не уважает народ.
9 0
Власти абсолютно без разницы:уважает её народ или нет.Они и закон быстро состряпали для особо не уважающих.Цель сейчас одна:пока Путин у власти,как можно больше обобрать народ и благополучно отбыть с деньгами в страны дальнейшего безбедного проживания.Никто не задался вопросом,почему заводы по сортировке и переработке мусора сначала будут строиться для Москвы,жители которой не участвуют в мусорной реформе,а не в тех регионах,где даже грудные дети должны оплачивать узаконенный норматив мусора.Ещё вопрос:почему мы оплачиваем вывоз мусора дважды,а именно:за каждого работающего работодатель должен платить,а потом этот каждый работающий ещё раз сам должен оплатить,хотя целый день он не был дома и обозначенную норму мусора на день не собрал.
0 0
Ну вот, зря Белову не поддержали…
3 0
Придумали закон, но не проработали, тупо деньги собираем
3 0
«Складывается чёткое впечатление что власть ополоумела. Очередное кормление очередным непонятным людям.»
вы такой наивный ) Вы всерьез думаете, что эта власть работает на страну и народ? )) там не для того «реформы» придумали, чтобы мы счастливыми ходили )
в данном случае, если вдруг и убавят 5-10 рублей — то погоды это не сделает …цель абсолютно всех последних «реформ» вполне прозрачная и четкая — сбор денег с народа «правильным» конкретным людям …собрал же Абызов только по одному эпизоду (!) 4 млрд рублей …
а сколько еще таких «абызовых» и «арашуковых» по всем сферам экономики , жкх , промышленности и с/х …это , к сожалению, система , а не частный случай …
5 1