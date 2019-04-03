Мусорная реформа: пересмотреть тарифы на вывоз ТКО требует Госдума у правительства

Комитет Госдумы РФ по экологии направил в правительство и компанию «Российский экологический оператор» обращение с просьбой изменить порядок и методику определения регионами тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил в ходе заседания нижней палаты глава комитета Владимир Бурматов.

По его словам, подход к взиманию платы за вывоз ТКО должен быть дифференцированным. «То есть, чтобы была установлена дифференциация с учетом состава семьи, типа населенного пункта, особенностей домовладения, осуществления гражданами раздельного накопления отходов. От нынешней плоской системы, которая зачастую бездумно устанавливается в регионах, на наш взгляд, нужно отходить», — отметил депутат.

Кроме того, комитет предлагает на уровне правительства РФ проработать возможность определения размера платы за коммунальную услугу по вывозу ТКО исходя из фактического объема образования ТКО, а не по нормативам накопления. «Это тоже позволило бы снять многие проблемы, особенно когда люди фактически не живут в квартирах или домах, а платежки с огромными цифрами к ним приходят», — пояснил В.Бурматов.

В обращении предлагается проработать вопрос предоставления льгот по оплате вывоза ТКО для отдельных категорий граждан, в том числе многодетных семей.

Источник: Интерфакс