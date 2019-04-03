Своровали «лизуны» в супермаркете две ученицы начальной школы в Бердске

Поднял тему детской безнаказанности менеджер супермаркета в Микрорайоне Бердске. По его словам, сотрудницы магазина поймали двоих учениц начальной школы на воровстве.

-Две девочки 9-10 лет «незаметно» сложили в сумку два лизуна (популярные детские игрушки — прим. ред. ) стоимостью по 150 рублей каждый. Причём, для отвода глаз, два таких же решили купить. Когда сотрудник магазина указала им на то, что у них есть неоплаченный спрятанный товар, девочки сначала не сознавались, а потом, опустив глаза, отдали взятое, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» менеджер магазина Алексей, подкрепив свои доводы стоп-кадром с камер видео-наблюдения.

Он сообщил, что девочки отказались давать телефоны родителей, назвав лишь номер школы, где учатся, свои и родительские имена и фамилии, а также имя классного руководителя. На поверку оказалось, что в ближайших школах, в том числе и той, которую назвали девочки, такого учителя нет, да и дети с названным именем не учатся.

-Девчонки элементарно, не моргнув глазом, наврали, чтобы защитить себя. Хорошо хоть не назвали имена реальных людей, например, одноклассников, выдав себя за них. Обращаюсь к педагогам и родителям: поговорите с детьми, объясните чем чревато воровство, накажите их, в конце концов, — обратился к родителям менеджер магазина.

Мужчина отметил, что еще не сталкивался с кражами в магазинах, совершенными детьми столь юного возраста. Обычно «криминальный» возраст воров начинается с 13-15 лет. Таких «преступников» сотрудники магазинов сразу отправляют в ПДН.

Директор школы № 11 Николай Репренцев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что классные руководители проводят профилактические беседы с учениками. Однако одних бесед учителей мало, нужно привлекать к воспитанию нравственности и родителей.

-Мы очень много разговариваем. Ищем воров, находим их и извиняемся перед магазинами. Лично сам извинялся перед директором магазина «Мария-Ра». Такая работа проходит во всех школах города. У нас один класс повадился воровать: то в одном магазине прихватил маленечко, то в другом. И так из пяти магазинов приходил их директор или сотрудники, — сообщил Николай Михайлович.

Он отметил. Что сегодня дети воруют «на спор» и на «слабо». Такой прецедент случился в прошлом году, а в этом в воровстве поймали учеников шестого класса. А вот начальные классы пока не фигурируют в криминальных делах. По итогам таких разбирательств одного школьника поставили на школьный учет, другой угодил под контроль ПДН.

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал историю о том, что осенью 2018 года две 11-летние школьницы промышляли кражами в отделе канцелярских товаров в микрорайоне Бердска. Причем, их ни разу не поймали с поличным. История всплыла наружу, когда мама одной из девочек вместе с дочерью пришла в магазин, чтобы отдать украденные вещи.

Об инциденте в рубрику «Сообщи свои новости» писала владелица нескольких магазинов канцтоваров, призывая детей, промышляющих подобным образом, задуматься о своих поступках. Она предполагала, что наказание будет — в любом случае.

-Не портите себе жизнь! Сейчас везде установлены камеры, сиюминутная слабость может привести к очень тяжелым последствиям в вашей будущей жизни, — взывала к совести школьников Ирина Михайловна.

Данную проблему не решит один человек, ее нужно решать во взаимодействии служб и рассматривать ситуацию, в первую очередь, с юридической точки зрения, объяснила «Курьер. Среда. Бердск» педагог-психолог Тамара Иванова. Если бы родители не вернули украденные вещи, возможно, так бы никто и не узнал, что их своровали.

По словам вице-мэра по социальной политики Сергея Носова, он же является и председателем комиссии по делам несовершеннолетних, данная ситуация ему известна, и с ней будут разбираться.

— Это не нормально, когда родители не досмотрели за ребенком. Работа будет проводиться прежде всего с родителями, — заявил Носов.