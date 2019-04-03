Своровали «лизуны» в супермаркете две ученицы начальной школы в Бердске

Школьницы представились вымышленными именами
Поднял тему детской безнаказанности менеджер супермаркета в Микрорайоне Бердске. По его словам, сотрудницы магазина поймали двоих учениц начальной школы на воровстве.
-Две девочки 9-10 лет «незаметно» сложили в сумку два лизуна (популярные детские игрушки — прим. ред. ) стоимостью по 150 рублей каждый. Причём, для отвода глаз, два таких же решили купить. Когда сотрудник магазина указала им на то, что у них есть неоплаченный спрятанный товар, девочки сначала не сознавались, а потом, опустив глаза, отдали взятое, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» менеджер магазина Алексей, подкрепив свои доводы стоп-кадром с камер видео-наблюдения.
Он сообщил, что девочки отказались давать телефоны родителей, назвав лишь номер школы, где учатся, свои и родительские имена и фамилии, а также имя классного руководителя. На поверку оказалось, что в ближайших школах, в том числе и той, которую назвали девочки, такого учителя нет, да и дети с названным именем не учатся.
-Девчонки элементарно, не моргнув глазом, наврали, чтобы защитить себя. Хорошо хоть не назвали имена реальных людей, например, одноклассников, выдав себя за них. Обращаюсь к педагогам и родителям: поговорите с детьми, объясните чем чревато воровство, накажите их, в конце концов, — обратился к родителям менеджер магазина.
Мужчина отметил, что еще не сталкивался с кражами в магазинах, совершенными детьми столь юного возраста. Обычно «криминальный» возраст воров начинается с 13-15 лет. Таких «преступников» сотрудники магазинов сразу отправляют в ПДН.
Директор школы № 11 Николай Репренцев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что классные руководители проводят профилактические беседы с учениками. Однако одних бесед учителей мало, нужно привлекать к воспитанию нравственности и родителей.
-Мы очень много разговариваем. Ищем воров, находим их и извиняемся перед магазинами. Лично сам извинялся перед директором магазина «Мария-Ра». Такая работа проходит во всех школах города. У нас один класс повадился воровать: то в одном магазине прихватил маленечко, то в другом. И так из пяти магазинов приходил их директор или сотрудники, — сообщил Николай Михайлович.
Он отметил. Что сегодня дети воруют «на спор» и на «слабо». Такой прецедент случился в прошлом году, а в этом в воровстве поймали учеников шестого класса. А вот начальные классы пока не фигурируют в криминальных делах. По итогам таких разбирательств одного школьника поставили на школьный учет, другой угодил под контроль ПДН.
«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал историю о том, что осенью 2018 года две 11-летние школьницы промышляли кражами в отделе канцелярских товаров в микрорайоне Бердска. Причем, их ни разу не поймали с поличным. История всплыла наружу, когда мама одной из девочек вместе с дочерью пришла в магазин, чтобы отдать украденные вещи.
Об инциденте в рубрику «Сообщи свои новости» писала владелица нескольких магазинов канцтоваров, призывая детей, промышляющих подобным образом, задуматься о своих поступках. Она предполагала, что наказание будет — в любом случае.
-Не портите себе жизнь! Сейчас везде установлены камеры, сиюминутная слабость может привести к очень тяжелым последствиям в вашей будущей жизни, — взывала к совести школьников Ирина Михайловна.
Данную проблему не решит один человек, ее нужно решать во взаимодействии служб и рассматривать ситуацию, в первую очередь, с юридической точки зрения, объяснила «Курьер. Среда. Бердск» педагог-психолог Тамара Иванова. Если бы родители не вернули украденные вещи, возможно, так бы никто и не узнал, что их своровали.
По словам вице-мэра по социальной политики Сергея Носова, он же является и председателем комиссии по делам несовершеннолетних, данная ситуация ему известна, и с ней будут разбираться.
— Это не нормально, когда родители не досмотрели за ребенком. Работа будет проводиться прежде всего с родителями, — заявил Носов.
Очень хочется, что бы родители все же узнали девочек.
Описание удалено. Модератор
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На каком основании требовали личные данные у детей? У вас есть на это какое-то право? Вы сотрудник полиции или еще какой службы?
Если есть желание привлечь детей и их родителей, вызывайте полицию, совсем неграмотные торгаши пошли.
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Вася, ты не прав
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Вот магазины сами выманивают деньги у людей и считают это нормой, например , цены завышены , но по карте скидка , но скидка такая , что цена все равно больше , чем в другом магазине . А вот еще собираешь наклейки и если соберешь три или шесть и т.д , то можешь купить сковордку по низкой цене .. ))0 Да она дешевле стоит в другом магазине , чем у вас со скидкой .
Вот это вот, как бы не воровство , все по закону , но ведь деньги выманивают и выманивают их для того чтоб самим жить хорошо . Вор высшего уровня , можно так сказать .
И вот , что интересное , самим им нравится собирать урожай , а когда у них украдут , мелочь , безделицу , копеечную , то такую вонь поднимают , прям со света хотят сжить , и начинают про воспитание трендеть .
Да Вы на себя посмотрите , монстры , как зубастики , все готовы уничтожить и сожрать на свое пути .
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Давайте от противного: закроем все магазины и посмотрим, как вы на натуральном хозяйстве проживаете!
Сравнили тёплое с мягким, кто заставляет вас покупать в магазинах?
А вот воровство пресекать надо, иначе родители огребутся по полной через пару лет. Такой поступок вполне может быть нивинной шалостью, но и может пререрости в нечто большее и опасное.
9 3
«Наказание за кражу было строгим во все времена.
Наказания за кражу на Руси узаконил Ярослав Мудрый. В XI веке все было довольно мягко: украл курицу — плати штраф, украл коня — плати большой штраф. В XVII веке к ворам стали относиться строже. Царь Алексей Михайлович издал собственный свод законов — Соборное уложение. Отныне за похищенный кочан капусты били розгами по спине. За гуся можно было лишиться носа или ушей. Если человек украл корову, его могли избить батогами — это две деревянные палки. А если он украл лошадь, то его могли как казнить, так и вбить в пятку гвоздь.
Петр Первый повелел клеймить всех воров. На лбу и на щеках преступника выжигали букву «В», что означало вора. Иногда это был позорный орел — без державы и скипетра. Человек с клеймом не имел права появляться в крупных городах даже после освобождения. При повторном задержании его вторичного клеймили и отправляли в ссылку.»
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Если за воровство не наказывать в детстве, то такие люди потом всегда и всюду присваивают себе всё , что плохо лежит. Это такие пакостливые людишки.
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Мда…
Может еще кто-то не знает, но недостачу за украденные товары в некоторых (а мне кажется — во всех) магазинах удерживают с сотрудников, которые несут полную материальную ответственность…
Так, что, милые детки….а еще совершенно бессовестные взрослые, то, что было украдено, украдено из кошелька ваших мам и пап, ваших друзей и родственников…
А совсем не со счетов владельцев магазинов!
Те, при любом раскладе, всегда остаются в выигрыше…
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Что болтрукевич обеднел из за 300 рублей? Новость на весь город из ничего!
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