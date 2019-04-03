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Своровали «лизуны» в супермаркете две ученицы начальной школы в Бердске

Менеджер магазина возмущен тем, что дети чувствуют безнаказанность. Он призывает родителей детей и педагогов рассказывать школьникам, чем чревато воровство.

3.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено Алексеем 9 коммент.
 
Своровали «лизуны» в супермаркете две ученицы начальной школы в Бердске

Школьницы представились вымышленными именами

Поднял тему детской безнаказанности менеджер супермаркета в Микрорайоне Бердске. По его словам, сотрудницы магазина поймали двоих учениц начальной школы на воровстве.

-Две девочки 9-10 лет «незаметно» сложили в сумку два лизуна (популярные детские игрушки — прим. ред. ) стоимостью по 150 рублей каждый. Причём, для отвода глаз, два таких же решили купить. Когда сотрудник магазина указала им на то, что у них есть неоплаченный спрятанный товар, девочки сначала не сознавались, а потом, опустив глаза, отдали взятое, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» менеджер магазина Алексей, подкрепив свои доводы стоп-кадром с камер видео-наблюдения.

Он сообщил, что девочки отказались давать телефоны родителей, назвав лишь номер школы, где учатся, свои и родительские имена и фамилии, а также имя классного руководителя. На поверку оказалось, что в ближайших школах, в том числе и той, которую назвали девочки, такого учителя нет, да и дети с названным именем не учатся.

-Девчонки элементарно, не моргнув глазом, наврали, чтобы защитить себя. Хорошо хоть не назвали имена реальных людей, например, одноклассников, выдав себя за них. Обращаюсь к педагогам и родителям: поговорите с детьми, объясните чем чревато воровство, накажите их, в конце концов, — обратился к родителям менеджер магазина.

Мужчина отметил, что еще не сталкивался с кражами в магазинах, совершенными детьми столь юного возраста. Обычно «криминальный» возраст воров начинается с 13-15 лет. Таких «преступников» сотрудники магазинов сразу отправляют в ПДН.

Директор школы № 11 Николай Репренцев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что классные руководители проводят профилактические беседы с учениками. Однако одних бесед учителей мало, нужно привлекать к воспитанию нравственности и родителей.

-Мы очень много разговариваем. Ищем воров, находим их и извиняемся перед магазинами. Лично сам извинялся перед директором магазина «Мария-Ра». Такая работа проходит во всех школах города. У нас один класс повадился воровать: то в одном магазине прихватил маленечко, то в другом. И так из пяти магазинов приходил их директор или сотрудники, — сообщил Николай Михайлович.

Он отметил. Что сегодня дети воруют «на спор» и на «слабо». Такой прецедент случился в прошлом году, а в этом в воровстве поймали учеников шестого класса. А вот начальные классы пока не фигурируют в криминальных делах. По итогам таких разбирательств одного школьника поставили на школьный учет, другой угодил под контроль ПДН.

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал историю о том, что осенью 2018 года две 11-летние школьницы промышляли кражами в отделе канцелярских товаров в микрорайоне Бердска. Причем, их ни разу не поймали с поличным. История всплыла наружу, когда мама одной из девочек вместе с дочерью пришла в магазин, чтобы отдать украденные вещи.

Об инциденте в рубрику «Сообщи свои новости» писала владелица нескольких магазинов канцтоваров, призывая детей, промышляющих подобным образом, задуматься о своих поступках. Она предполагала, что наказание будет — в любом случае.

-Не портите себе жизнь! Сейчас везде установлены камеры, сиюминутная слабость может привести к очень тяжелым последствиям в вашей будущей жизни, — взывала к совести школьников Ирина Михайловна.

Данную проблему не решит один человек, ее нужно решать во взаимодействии служб и рассматривать ситуацию, в первую очередь, с юридической точки зрения, объяснила «Курьер. Среда. Бердск» педагог-психолог Тамара Иванова. Если бы родители не вернули украденные вещи, возможно, так бы никто и не узнал, что их своровали.

По словам вице-мэра по социальной политики Сергея Носова, он же является и председателем комиссии по делам несовершеннолетних, данная ситуация ему известна, и с ней будут разбираться.

— Это не нормально, когда родители не досмотрели за ребенком. Работа будет проводиться прежде всего с родителями, — заявил Носов.


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(9) Комментариев

  1. Магазин

    Очень хочется, что бы родители все же узнали девочек.
    Описание удалено. Модератор

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Вася

      На каком основании требовали личные данные у детей? У вас есть на это какое-то право? Вы сотрудник полиции или еще какой службы?
      Если есть желание привлечь детей и их родителей, вызывайте полицию, совсем неграмотные торгаши пошли.

      Thumb up 4 Thumb down 8

  2. Просветленный

    Вот магазины сами выманивают деньги у людей и считают это нормой, например , цены завышены , но по карте скидка , но скидка такая , что цена все равно больше , чем в другом магазине . А вот еще собираешь наклейки и если соберешь три или шесть и т.д , то можешь купить сковордку по низкой цене .. ))0 Да она дешевле стоит в другом магазине , чем у вас со скидкой .
    Вот это вот, как бы не воровство , все по закону , но ведь деньги выманивают и выманивают их для того чтоб самим жить хорошо . Вор высшего уровня , можно так сказать .
    И вот , что интересное , самим им нравится собирать урожай , а когда у них украдут , мелочь , безделицу , копеечную , то такую вонь поднимают , прям со света хотят сжить , и начинают про воспитание трендеть .
    Да Вы на себя посмотрите , монстры , как зубастики , все готовы уничтожить и сожрать на свое пути .

    Thumb up 6 Thumb down 17

    • венгерка

      %)
      Давайте от противного: закроем все магазины и посмотрим, как вы на натуральном хозяйстве проживаете!
      Сравнили тёплое с мягким, кто заставляет вас покупать в магазинах?
      А вот воровство пресекать надо, иначе родители огребутся по полной через пару лет. Такой поступок вполне может быть нивинной шалостью, но и может пререрости в нечто большее и опасное.

      Thumb up 9 Thumb down 3

  3. Аноним

    «Наказание за кражу было строгим во все времена.
    Наказания за кражу на Руси узаконил Ярослав Мудрый. В XI веке все было довольно мягко: украл курицу — плати штраф, украл коня — плати большой штраф. В XVII веке к ворам стали относиться строже. Царь Алексей Михайлович издал собственный свод законов — Соборное уложение. Отныне за похищенный кочан капусты били розгами по спине. За гуся можно было лишиться носа или ушей. Если человек украл корову, его могли избить батогами — это две деревянные палки. А если он украл лошадь, то его могли как казнить, так и вбить в пятку гвоздь.

    Петр Первый повелел клеймить всех воров. На лбу и на щеках преступника выжигали букву «В», что означало вора. Иногда это был позорный орел — без державы и скипетра. Человек с клеймом не имел права появляться в крупных городах даже после освобождения. При повторном задержании его вторичного клеймили и отправляли в ссылку.»

    Thumb up 7 Thumb down 1

  4. Аноним

    Если за воровство не наказывать в детстве, то такие люди потом всегда и всюду присваивают себе всё , что плохо лежит. Это такие пакостливые людишки.

    Thumb up 10 Thumb down 1

  5. Невдомек

    Мда…
    Может еще кто-то не знает, но недостачу за украденные товары в некоторых (а мне кажется — во всех) магазинах удерживают с сотрудников, которые несут полную материальную ответственность…
    Так, что, милые детки….а еще совершенно бессовестные взрослые, то, что было украдено, украдено из кошелька ваших мам и пап, ваших друзей и родственников…
    А совсем не со счетов владельцев магазинов!
    Те, при любом раскладе, всегда остаются в выигрыше… :(

    Thumb up 10 Thumb down 2

  6. Аноним

    Что болтрукевич обеднел из за 300 рублей? Новость на весь город из ничего!

    Thumb up 0 Thumb down 6

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