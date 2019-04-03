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Новый президент Казахстана поддерживает смену алфавита

Перевод государственного языка на латиницу планируют завершить к 2025 году.

3.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Новый президент Казахстана поддерживает смену алфавита

Новый президент Казахстана высказался за смену алфавита

Переход казахского языка на латиницу станет важным этапом духовной модернизации, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет Sputnik Казахстан.
«Выбор алфавита — это не только выбор шаблона написания. Сегодня Казахстан не отстает от велений времени: соседние страны также выбрали латинскую графику, 90 процентов информации в мире публикуется на латинице. Как известно, кто владеет информацией, у того развивается наука и технология. Переход казахского языка на латиницу — один из ключевых этапов духовной модернизации», — сказал новый глава государства.
Он добавил, что ряд общественных организаций и компаний уже используют в своей работе латинскую графику. По словам Токаева, переход казахского языка на латиницу будет осуществляться поэтапно, уже установлен график, которого будут четко придерживаться.
Бывший президент республики Нурсултан Назарбаев 19 февраля прошлого года утвердил новый вариант казахского алфавита на латинской графике. В нем 32 буквы и нет апострофов. Перевод государственного языка на латиницу планируют завершить к 2025 году.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Егор

    Ну и правильно делают казахи. Подальше от раши надо держаться. Целее будешь!

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