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Госсимволы: новость о надписи про Путина на здании МВД требует уделить у СМИ Роскомнадзор

В новости «Яркуб» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что надпись закрасили. Но издание привело содержание надписи.

3.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Госсимволы: новость о надписи про Путина на здании МВД требует уделить у СМИ Роскомнадзор

Роскомнадзор потребовал от ярославского издания удалить новость о надписи про Путина на здании МВД

Роскомнадзор потребовал от ярославского издания «Яркуб» удалить новость о том, что полиция ищет человека, оставившего оскорбительную надпись про президента Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Яркуба».

Речь идет о новости «Полиция начала поиск человека, который оставил надпись оскорбительного содержания на здании ярославского УМВД», опубликованной утром 1 апреля. В ней «Яркуб» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что надпись, в грубой форме сообщающую о том, что президент Путин — (слово о нетрадиционной ориентации — ред.), закрасили; полиция начала поиск того, кто ее оставил.  На фотографиях, опубликованных «Яркубом», этого слова не видно.

В телеграм-канале «Яркуб» пишет, что Роскомнадзор дважды потребовал удалить эту новость — сперва письмом, а затем — по телефону. Неназванный представитель Роскомнадзора сообщил, что «делом занимается федеральное ведомство».

В чем именно заключается суть претензий Роскомнадзора, из сообщения неясно.

«Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причём абсолютно безосновательной. От ответа на вопрос, какие законы мы нарушили, глава ярославского РКН уклонился», — говорится в посте.

Источник: zona.media



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