Инструкция: Кому положена инвалидность в Бердске?

Кому положена инвалидность, отвечает главный врач Бердска
— В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95, и «Классификациями и критериями, используемыми при проведении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024 н, при проведении очной (заочной) медико-социальной экспертизы врачами-специалистами бюро медико-социальной экспертизы принимается решение об установлении, либо снятии инвалидности с гражданина.
Инвалидность может быть установлена при заболеваниях внутренних органов и систем, психических заболеваниях, последствий травм, нарушений зрения и слуха, врожденных дефектов развития. Полный перечень заболеваний утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024 н «О классификациях и критериях, используемых при проведении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
При установлении инвалидности, заболевание гражданина оценивается согласно критериям степени выраженности нарушения функции органа или системы органов, а также категории жизнедеятельности организма и степени их выраженности, а именно: способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, общению, контролю своего поведения, обучению, трудовой деятельности. Выделяют 3 степени выраженности данной категории. Критерием для установления инвалидности является степень выраженности ограничений одной из категорий жизнедеятельности, например: гражданин нуждается в частичном или постоянном постороннем уходе, что будет соответствовать 2 или 1 группе инвалидности. Затраты на обслуживание, общение, обучение более чем у здоровых людей, согласно критериям жизнедеятельности организма, будет соответствовать 3 группе инвалидности. Какие документы нужны для оформления инвалидности?
— Для направления на медико-социальную экспертизу в медицинской организации оформляется посыльный лист формы № 088у-06, в котором содержатся медицинские заключения врачей-специалистов, результаты исследований. Когда идти на переосвидетельствование инвалидности?
— Группа инвалидности устанавливается врачами-специалистами бюро медико-социальной экспертизы и не имеет стабильных временных промежутков.
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