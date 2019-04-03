КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Мусорная» реформа: Заплатить за вывоз мусора не могут из-за споров УК и «Экологии-Новосибирск» жители 50 высоток Бердска

Смертельное солнце: сбил двух пешеходов водитель ВАЗа. Один скончался на месте ДТП

Затравленная сельчанами «за просьбу» мини-трактора у Путина семья уехала из деревни

Госсимволы: новость о надписи про Путина на здании МВД требует уделить у СМИ Роскомнадзор

Контролера за благоустройством дворов ищут чиновники Бердска

Солженицын — Травников: разговор за сгнившие сети

Стыдно: Возмущаются помойкой у 16-этажки в центре города жители Бердска

Новый президент Казахстана поддерживает смену алфавита

Добились: 82-летний президент Алжира уходит

Дренаж не помог: Дом многодетной вдовы с онкобольным ребенком разрушают грунтовые воды в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Инструкция: Кому положена инвалидность в Бердске?

При каких заболеваниях дают инвалидность? Рассказывает главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Юрий Краморов.

3.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Инструкция: Кому положена инвалидность в Бердске?

Кому положена инвалидность, отвечает главный врач Бердска

— В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95, и «Классификациями и критериями, используемыми при проведении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024 н, при проведении очной (заочной) медико-социальной экспертизы врачами-специалистами бюро медико-социальной экспертизы принимается решение об установлении, либо снятии инвалидности с гражданина.
Инвалидность может быть установлена при заболеваниях внутренних органов и систем, психических заболеваниях, последствий травм, нарушений зрения и слуха, врожденных дефектов развития. Полный перечень заболеваний утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024 н «О классификациях и критериях, используемых при проведении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
При установлении инвалидности, заболевание гражданина оценивается согласно критериям степени выраженности нарушения функции органа или системы органов, а также категории жизнедеятельности организма и степени их выраженности, а именно: способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, общению, контролю своего поведения, обучению, трудовой деятельности. Выделяют 3 степени выраженности данной категории. Критерием для установления инвалидности является степень выраженности ограничений одной из категорий жизнедеятельности, например: гражданин нуждается в частичном или постоянном постороннем уходе, что будет соответствовать 2 или 1 группе инвалидности. Затраты на обслуживание, общение, обучение более чем у здоровых людей, согласно критериям жизнедеятельности организма, будет соответствовать 3 группе инвалидности.
Какие документы нужны для оформления инвалидности?
— Для направления на медико-социальную экспертизу в медицинской организации оформляется посыльный лист формы № 088у-06, в котором содержатся медицинские заключения врачей-специалистов, результаты исследований.
Когда идти на переосвидетельствование инвалидности?
— Группа инвалидности устанавливается врачами-специалистами бюро медико-социальной экспертизы и не имеет стабильных временных промежутков.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Инструкция

Последние новости:
Должник-алиментщик пытался съесть исполнительный лист в Новосибирске «Мусорная» реформа: Заплатить за вывоз мусора не могут из-за споров УК и «Экологии-Новосибирск» жители 50 высоток Бердска Смертельное солнце: сбил двух пешеходов водитель ВАЗа. Один скончался на месте ДТП

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика