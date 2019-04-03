Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск», №12/2019
Сегодня, 3 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №12/2019.
В номере вы прочтете:
1. Спецпроект: какие льготы и какая поддержка ожидает людей, которые собираются на пенсию по новому закону.
2. Убитые маршрутки отсутствуют в парке в Бердске, уверяют перевозчики.
3. Как прожить без воды на даче? 15 СНТ остались без водоснабжения.
4. Грунтовые воды опять топят частный сектор Бердска.
5. Дефицит лекарств: нет амиодарона для сердечников.
6. Дети с ДЦП встали на горные лыжи и победили!
7. Вернуть вытрезвитель и срочно в Бердск!
8. Вставляя окна, не ожидайте от установщика ремонта
9. Вырубают деревья с гнездами грачей в Бердске ради стройки вокзала. Мнения горожан.
10. Победители: политрук Дмитрий Артемьев вел за собой бойцов в бой.
11. Бердчане не могут разобраться в платежках КБУ.
12. Адресу в 138 букв дали новый размер — короче.
13. Как и сколько платить за обещедомовые нужды.
14. Водоем — в каждое дачное общество
15. Готовимся к дачному сезону!
На обложке — Фекалии и грунт прорвали коллектор.
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