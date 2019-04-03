Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 3 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №12/2019.

В номере вы прочтете:

1. Спецпроект: какие льготы и какая поддержка ожидает людей, которые собираются на пенсию по новому закону.

2. Убитые маршрутки отсутствуют в парке в Бердске, уверяют перевозчики.

3. Как прожить без воды на даче? 15 СНТ остались без водоснабжения.

4. Грунтовые воды опять топят частный сектор Бердска.

5. Дефицит лекарств: нет амиодарона для сердечников.

6. Дети с ДЦП встали на горные лыжи и победили!

7. Вернуть вытрезвитель и срочно в Бердск!

8. Вставляя окна, не ожидайте от установщика ремонта

9. Вырубают деревья с гнездами грачей в Бердске ради стройки вокзала. Мнения горожан.

10. Победители: политрук Дмитрий Артемьев вел за собой бойцов в бой.

11. Бердчане не могут разобраться в платежках КБУ.

12. Адресу в 138 букв дали новый размер — короче.

13. Как и сколько платить за обещедомовые нужды.

14. Водоем — в каждое дачное общество

15. Готовимся к дачному сезону!

На обложке — Фекалии и грунт прорвали коллектор.

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