Массовые проверки оборонных предприятий идут в России

ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отметили в антимонопольной службе, 46 организаций проверят по обращению Минобороны.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщении ведомства.

«По обращению Минобороны России начаты проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение», — сообщили в ФАС.

По мнению антимонопольной службы, такое поведение организаций «создает предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года».

Кроме того, ФАС проверит 748 организаций на предмет несвоевременного представления отчетов о финансовой деятельности при исполнении гособоронзаказа, добавили в ведомстве.

Источник: ТАСС