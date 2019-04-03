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Массовые проверки оборонных предприятий идут в России

По обращению Минобороны России начаты проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение», — сообщили в ФАС.

3.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Массовые проверки оборонных предприятий идут в России

ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса

ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как отметили в антимонопольной службе, 46 организаций проверят по обращению Минобороны.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщении ведомства.

«По обращению Минобороны России начаты проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение», — сообщили в ФАС.

По мнению антимонопольной службы, такое поведение организаций «создает предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года».

Кроме того, ФАС проверит 748 организаций на предмет несвоевременного представления отчетов о финансовой деятельности при исполнении гособоронзаказа, добавили в ведомстве.

Источник: ТАСС


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