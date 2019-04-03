Микрокредиты под залог жилья запретят в России

Такая мера защитит граждан от «серьезных социальных последствий», считает спикер Совета Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать проект закона, запрещающего выдачу микрофинансовых кредитов под залог жилья.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации во вторник, предложила ряд мер по ограничению деятельности на рынке микрокредитования, в числе которых запрет такого кредитования под залог жилья.

«Очень важное предложение — запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта», — сказала Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета.

По мнению спикера, в настоящее время настало время ужесточить ответственность за мошенничество в этой сфере. «Человек, когда находится в тяжелейшей финансовой ситуации, он не читает, не думает, ему надо срочно решить эту проблему, люди остаются без единственного жилья», — подчеркнула Матвиенко.

Источник: ТАСС