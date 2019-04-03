Памятки в автобусах и аудиоролики в «Продсибе» защитят от пожаров в Бердске

За прошлую неделю зарегистрировано три пожара в Бердске. Один факт — горение мусора по ул. Красная Сибирь,120, на контейнерной площадке, и два пожара произошло на объектах экономики, сообщил на совещании чиновников 1 апреля замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко.
— 27 марта в 19.09 произошел пожар на ул. Солнечная, 5А, горело сено, складированное на открытой площадке. Огнем уничтожено сена на площади 100 квадратных метров. Ущерб от пожара составил 50 тыс. рублей. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 28 марта в 12.45 был выезд пожарных подразделений на ул. Советскую, 5. В результате короткого замыкания в районе дома горел электрический столб. Огнем повреждена деревянная часть опоры на площади 1 квадратный метр. Ущерб устанавливается, — рассказал Безносенко.
Автор видео Галина Панчева
Сотрудники отдела надзорной деятельности в апреле проверят учреждения управления образования и детские лагеря. В список входят три лагеря круглогодичного действия: Юбилейный», им. Дубинина, им. Кошевого. В план также попали восемь детсадов и две школы.
Начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев рассказал о мерах профилактики пожарной безопасности в городе. Он отметил, ежедневно сотрудники отдела надзорной деятельности и соцслужб совершают подворовые обходы бердчан, стоящих на учете. В 22 автобусах размещены памятки по пожарной безопасности, в торговых центрах оборудованы уголки пожарной безопасности.
— По договоренности с «Продсибом» осуществлена аудиотрансляция роликов четыре раза в день, — подчеркнул Пономарев.
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