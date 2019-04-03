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Новый СанПиН примут скоро в России

В настоящее время документы проходят внутриведомственную правовую экспертизу.

3.04.2019 Фото: rospotrebnadzor-ru.ru Нет комментариев
 
Новый СанПиН примут скоро в России

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, проект новых СанПиН состоит из двух частей – обязательной для выполнения и методических рекомендаций для предпринимателей в целях обеспечения выработки безопасной и качественной продукции.
Как сообщается, обязательные санитарные правила включают в себя актуализированные требования и нормы с учетом новых подходов к технологии производства, используемому сырью и оборудованию и имеющихся на предприятиях рисков. В методические рекомендации вошли вопросы, связанные с организацией технологических процессов приготовления безопасной продукции и с обработкой помещений и инвентаря, а также требования к условиям для соблюдения личной гигиены персонала.
В настоящее время документы проходят внутриведомственную правовую экспертизу, отмечается в сообщении.

Источник: РИА Новости


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