Новый СанПиН примут скоро в России

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, проект новых СанПиН состоит из двух частей – обязательной для выполнения и методических рекомендаций для предпринимателей в целях обеспечения выработки безопасной и качественной продукции.

Как сообщается, обязательные санитарные правила включают в себя актуализированные требования и нормы с учетом новых подходов к технологии производства, используемому сырью и оборудованию и имеющихся на предприятиях рисков. В методические рекомендации вошли вопросы, связанные с организацией технологических процессов приготовления безопасной продукции и с обработкой помещений и инвентаря, а также требования к условиям для соблюдения личной гигиены персонала.

В настоящее время документы проходят внутриведомственную правовую экспертизу, отмечается в сообщении.

Источник: РИА Новости