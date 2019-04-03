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На 197 млн рублей обманули дольщиков мошенники в Новосибирске

Двое новосибирцев противоправными действиями причинили ущерб 131 гражданину.

3.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
На 197 млн рублей обманули дольщиков мошенники в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий в особо крупном размере

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства жилого дома, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля 2010 по январь 2015 двое жителей Новосибирска в возрасте 54 и 63 лет, являясь руководителями строительных организаций, для привлечения большего количества участников долевого строительства распространили в средствах массовой информации заведомо ложные сведения о строительстве жилых домов в Новосибирском районе Новосибирской области, Кировском и Советском районах Новосибирска, умышленно занизив стоимость квадратных метров в предлагаемых для покупки квартирах.

Под видом осуществления строительства указанных многоквартирных домов обвиняемые создали процесс оформления ряда документов, свидетельствующих о правообладании теми или иными объектами недвижимости, что вызывало доверие к ним у дольщиков. Расчёт за квартиры граждане производили как денежными средствами, так и путём оформления на родственников обвиняемых недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности. В результате своих действий руководители организаций совершили хищение имущества граждан и юридических лиц, а также приобрели право на чужое имущество, на общую сумму около 197 миллионов рублей.

Также следователем установлено, что за выполнение строительных работ обвиняемые рассчитались с несколькими физическими лицами квартирами в недостроенных домах на общую сумму более 9 миллионов рублей.

Всего противоправными действиями обвиняемых причинен ущерб 131 гражданину.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и п. «а,б», ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: МВД по НСО


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