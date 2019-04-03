Штрафы за «пьяное» вождение учтут в цене ОСАГО

Страховщики надеются, что смогут учитывать штрафы за «пьяное» вождение в цене ОСАГО. Ранее это положение было убрано из соответствующего законопроекта. Вместо него появился пункт об «иных факторах, существенно влияющих на вероятность причинения вреда».

Российский союз автостраховщиков (РСА) надеется, что штрафы за «пьяное» вождение будет возможно учитывать в цене полиса ОСАГО, несмотря на то, что такой пункт был убран из соответствующего законопроекта. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«Конечно, лучше, чтобы этот штраф был прописан. Но, даже если он не будет прописан, тот коэффициент страховщика, который в зависимости от стиля и характера вождения появляется новый, вместо коэффициента мощности и территории — я думаю, конечно, он будет учитывать в системах страховщиков различные какие-то вещи, в том числе, наверное, пьянку», — сказал он.

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя, например неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД. В качестве примеров таких нарушений в текущей версии законопроекта указаны проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч. В предыдущей версии в этом перечне также были указаны неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения, но в последней версии такого фактора нет.

При этом там появились «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда». «Думаю, скорее всего, страховщики будут по «иным» применять. Так бы это было четкое, расчетное (четкий, расчетный коэффициент — прим. ТАСС), которое бы устанавливал Банк России, и это было бы ясно изначально, а так это будет в общем коэффициенте у какого-то страховщика. А может, не будет», — добавил Уфимцев.

Как ранее сообщал источник ТАСС, неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, по замечаниям МВД. Как говорил ранее ТАСС замминстра финансов Алексей Моисеев, норма была исключена, так как в законопроекте учитываются только административные правонарушения, а кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав более чем на год.

При этом за управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, которое уже ранее подвергалось наказанию за такое нарушение, предусмотрено наказание по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ. За однократное нарушение, если управление ТС в состоянии опьянения не содержит признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наказание по ст. 12.8 КоАП РФ — штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления ТС сроком от 1,5 до 2 лет.

Новая система расчета цены ОСАГО

Кроме того, этим законопроектом Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков — они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2746-4942 руб.) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повышение страховой суммы за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн руб.

Предполагается, что это станет одним из первых шагов по переходу на рыночные принципы тарифообразования в ОСАГО. При этом законопроект предусматривает, что стоимость ОСАГО не должна превышать трехкратной ставки базового тарифа. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что не исключает внесения законопроекта в весеннюю сессию Госдумы.

Источник: ТАСС