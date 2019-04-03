Дренаж не помог: Дом многодетной вдовы с онкобольным ребенком разрушают грунтовые воды в Бердске

С паводком в частный сектор Бердска вернулась многолетняя беда — затопление домов и дворов грунтовыми водами. В воде стоят усадьбы независимо от добротности и новизны дома. Серьезно пострадали от подтопления весной 2019 года частные дома на ул. Красноармейской. То там, то тут протянуты шланги, отводящие воду из погребов.

Елена Сергеевна, живущая в доме №50 на ул. Павлова, пять лет откачивает воду насосами. По ее словам, уровень воды в подполе поднимается на 2,5 метра.

— Каждый божий день качаем воду с утра до вечера. Крышку в подполе открываешь, и рукой можно воду достать. У всех по два насоса. У соседа в новом доме вчера баню затопило по колено, — сетует Елена, возмущенная тем, что дренажные колодцы, которые начали строить в 2018 году. — Травников приезжал, сказал: знает, что топит город, этим занимается, что будет готов дренаж к июлю 2019-го. Но толку пока никакого. Нам от этого не лучше. У меня все развалилось, веранда полопалась, заборы повалились. В домах делать ничего не можем.

По ее словам, строительство дренажных колодцев по соседству никак не улучшило ситуацию. Она остается «очень мокрой».

— Абсолютно не помогло. По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось. От воды дома трескаются, рушатся, — констатирует Елена Сергеевна.

Дом многодетной семьи рушится на глазах

Пример тому дом Кристины Смыковой, матери троих детей, один из которых инвалид в связи с онкологическим заболеванием. Кристина вдова, поэтому приходится самой справляться с наводнением. А вода везде. Кристина по очереди открывает разные двери, демонстрируя повсеместный потоп: в дровняке вода, в сарае, тоже, огород превратился в болото — много лет она ничего не выращивает на своей земле.

— Вода стоит даже выше уровня земли. Какое же это понижение уровня грунтовых вод? — комментирует Кристина происходящее в ее усадьбе.

Но главное, что подпол в доме полностью заполнен водой, несмотря на постоянно работающий насос. Шланг без перерыва откачивает воду.

От постоянно влаги в комнатах стоит духота, пол опасно ходит ходуном, увеличивая щели между стенами, которые все пошли трещинами. Есть сквозные дыры — прямо на улицу. Каждый год Кристина сама ремонтирует дом, чтобы не развалился. Но в марте 2019-го он снова начал разрушаться. Один угол просто рассыпался, не выдержала даже металлическая сетка.

— Этого в прошлом году не было. Как с таким жить? С каждым годом все хуже и хуже. Сейчас вообще все выперло наружу. Трещины сквозные пошли. Еще вчера этого не было! Такими темпами дом развалится до того, как подействует дренаж, — показывает новые разрушения Кристина.

В сенях хозяйка дома вдруг обнаружила, что огромный пласт штукатурки отошел от стены. Он держался, оказывается, только за счет приставленного дивана.

Из-за того, что в подполе стоит вода, дом буквально плавает. В прошлом году из него неожиданно пошла вода, затопило дальнюю комнату. Кристина побоялась оставаться на ночь с детьми, она ушла к соседям. И правильно сделала: в затопленной комнате ночью обрушилась часть стены прямо на кровать. Ремонт там она сделала на 30 тыс. рублей, предоставленные депутатом горсовета Людмилой Чуркиной. Но этой весной отремонтированная стена снова пошла глубокими трещинами.

Кроме того, по КамАЗу земли дала двоим многодетным семьям депутат горсовета Елена Бороздина. Грунт высыпали на огород, но его — как не бывало. «Растворился» в воде. Весной 2018 года комиссия из администрации ходила по подтопляемым домам. Расселили несколько семей, чьи дома особенно разрушились.

Беспощадная вода

— Уехали бы отсюда. Но дом не продашь — кому он такой нужен. Жить невозможно! Печку топишь — влага такая, что хоть беги. Невыносимое парение. Все пропиталось влагой, все сырое. Пол не поменяешь, потому что вода в подполе стоит круглый год, даже зимой. Откачиваем до самых морозов. Земля, как промокашка, уже не впитывает столько воды, — вторит Елена Сергеевна.

В погребах хозяйки уже давно ничего не хранят. От воды там обваливаются стены. При этом, как отмечают местные жители, подтопления преследуют не только старые дома, но и новостройки, возведенные с использованием современных строительных материалов и новых технологий.

— Сосед начал строить новый дом, вырыл смотровые ямы, котлованы, погреба. Мы ему говорим: засыпай, все затопит. Когда здесь бабушка жила, ее все время МЧС спасала от подтоплений. Новый жилец не поверил. А сейчас ему пришлось все засыпать. И не просто глиной — залил все стеклобетоном. А вода все равно сочится. Фундамент просел, — рассказали Елена и Кристина.

Действительно, вода не щадит даже добротные дома. Когда 10 лет назад Александр покупал дом №54 на ул. Красноармейской, проблем с грунтовыми водами не было. Новостройку он начал с 4-метрового прочного фундамента. Но сейчас он не спасает.

— Вода начала подниматься три года назад. Она поднимается в апреле и стоит в подполе до сентября. Думаю, где-то нарушили движение подземной реки и она пошла к домам. Дренаж, который начали строить в прошлом году пока не помогает. Может, его еще не доделали или он не работает, — показывает Александр затопленный цокольный этаж, где у него располагается бойлерная.

1 апреля уровень воды составил 8 см. Набралось за выходные. Но хозяин показал самую высокую метку затопления грунтовыми водами — 40 см. Как только вода начинает заливать последнюю ступеньку в подвал, он включает насос. По словам Александра из-за подземной реки «пучит» землю во дворе, разрушается отмостка, перкашивает забор. Проживание никак не назовешь комфортным.

Буквально в сотне метров от дома Александра строят два дренажных колодца. Но пока они не дают никакого эффекта по понижению уровня грунтовых вод.

Эффективный дренаж?

По словам и. о. директора управления капитального строительства Бердска Юрия Бектова, подтопление частного сектора сейчас происходит из-за паводка.

— Когда паводок пройдет, тогда посмотрим, будет поступление воды или нет. Сейчас тенденция на повышение воды не только на ул. Красноармейской, но и во всем городе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 2 апреля Юрий Владимирович.

Сечас функционируют по проектной мощности три дренажных колодца, построенные белгородской компанией «Виагем» в прошлом году. Тот, что сооружен на пересечении улиц Красноармейской и Искитимской еще не функционирует.

— Он в стадии строительства. Сейчас начинается бурение лучевых дренажей. На ул. Мира также пока идет монтаж самого колодца. Пока рано говорить о том, насколько эффективна дренажная система. Нужно подождать окончание паводка. Думаю, к середине апреля станет все понятно, — оценил Бекетов.

Он не исключает возможность изменения направления лучей дренажной системы к каким-то определенным домам, где особенно ощутимы масштабы подтопления — схема гибкая. Но мониторинг показал необходимость сооружения дополнительных колодцев — шестого и седьмого. До конца мая закончат строительство пятого дренажного колодца.

— Проанализируем места, где уже построили дренаж. И, возможно, примем решение о строительстве еще двух. Мы прекрасно знаем, в каких местах топит. Да и люди жалуются, — рассказал руководитель УКСа.

По его словам, если понадобится дополнительное сооружение дренажных колодцев, мэрия снова объявит аукцион. На имеющиеся 5 колодцев бюджет потратит 68 млн рублей. Но фактически подрядчику заплатили только 24 млн за первые два колодца. Остальное компания «Виогем» получит по завершении полного цикла дренажной системы из пяти колодцев.

Автор видео Анастасия Солодкова

