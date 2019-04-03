Дренаж не помог: Дом многодетной вдовы с онкобольным ребенком разрушают грунтовые воды в Бердске
Дренажный колодец находится в 100 метрах, но пока не спасает жилье от затопления. Бердчане снова «плавают», устав откачивать воду и ремонтировать дом. Власть планирует расширить дренажную систему.(ВИДЕО, ФОТО)
Свежее разрушение хозяйка дома №53 на ул. Красноармейской обнаружила 1 апреля
С паводком в частный сектор Бердска вернулась многолетняя беда — затопление домов и дворов грунтовыми водами. В воде стоят усадьбы независимо от добротности и новизны дома. Серьезно пострадали от подтопления весной 2019 года частные дома на ул. Красноармейской. То там, то тут протянуты шланги, отводящие воду из погребов.
Елена Сергеевна, живущая в доме №50 на ул. Павлова, пять лет откачивает воду насосами. По ее словам, уровень воды в подполе поднимается на 2,5 метра.
— Каждый божий день качаем воду с утра до вечера. Крышку в подполе открываешь, и рукой можно воду достать. У всех по два насоса. У соседа в новом доме вчера баню затопило по колено, — сетует Елена, возмущенная тем, что дренажные колодцы, которые начали строить в 2018 году. — Травников приезжал, сказал: знает, что топит город, этим занимается, что будет готов дренаж к июлю 2019-го. Но толку пока никакого. Нам от этого не лучше. У меня все развалилось, веранда полопалась, заборы повалились. В домах делать ничего не можем.
По ее словам, строительство дренажных колодцев по соседству никак не улучшило ситуацию. Она остается «очень мокрой».
— Абсолютно не помогло. По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось. От воды дома трескаются, рушатся, — констатирует Елена Сергеевна.
Дом многодетной семьи рушится на глазах
Пример тому дом Кристины Смыковой, матери троих детей, один из которых инвалид в связи с онкологическим заболеванием. Кристина вдова, поэтому приходится самой справляться с наводнением. А вода везде. Кристина по очереди открывает разные двери, демонстрируя повсеместный потоп: в дровняке вода, в сарае, тоже, огород превратился в болото — много лет она ничего не выращивает на своей земле.
— Вода стоит даже выше уровня земли. Какое же это понижение уровня грунтовых вод? — комментирует Кристина происходящее в ее усадьбе.
Но главное, что подпол в доме полностью заполнен водой, несмотря на постоянно работающий насос. Шланг без перерыва откачивает воду.
От постоянно влаги в комнатах стоит духота, пол опасно ходит ходуном, увеличивая щели между стенами, которые все пошли трещинами. Есть сквозные дыры — прямо на улицу. Каждый год Кристина сама ремонтирует дом, чтобы не развалился. Но в марте 2019-го он снова начал разрушаться. Один угол просто рассыпался, не выдержала даже металлическая сетка.
— Этого в прошлом году не было. Как с таким жить? С каждым годом все хуже и хуже. Сейчас вообще все выперло наружу. Трещины сквозные пошли. Еще вчера этого не было! Такими темпами дом развалится до того, как подействует дренаж, — показывает новые разрушения Кристина.
В сенях хозяйка дома вдруг обнаружила, что огромный пласт штукатурки отошел от стены. Он держался, оказывается, только за счет приставленного дивана.
Из-за того, что в подполе стоит вода, дом буквально плавает. В прошлом году из него неожиданно пошла вода, затопило дальнюю комнату. Кристина побоялась оставаться на ночь с детьми, она ушла к соседям. И правильно сделала: в затопленной комнате ночью обрушилась часть стены прямо на кровать. Ремонт там она сделала на 30 тыс. рублей, предоставленные депутатом горсовета Людмилой Чуркиной. Но этой весной отремонтированная стена снова пошла глубокими трещинами.
Кроме того, по КамАЗу земли дала двоим многодетным семьям депутат горсовета Елена Бороздина. Грунт высыпали на огород, но его — как не бывало. «Растворился» в воде. Весной 2018 года комиссия из администрации ходила по подтопляемым домам. Расселили несколько семей, чьи дома особенно разрушились.
Беспощадная вода
— Уехали бы отсюда. Но дом не продашь — кому он такой нужен. Жить невозможно! Печку топишь — влага такая, что хоть беги. Невыносимое парение. Все пропиталось влагой, все сырое. Пол не поменяешь, потому что вода в подполе стоит круглый год, даже зимой. Откачиваем до самых морозов. Земля, как промокашка, уже не впитывает столько воды, — вторит Елена Сергеевна.
В погребах хозяйки уже давно ничего не хранят. От воды там обваливаются стены. При этом, как отмечают местные жители, подтопления преследуют не только старые дома, но и новостройки, возведенные с использованием современных строительных материалов и новых технологий.
— Сосед начал строить новый дом, вырыл смотровые ямы, котлованы, погреба. Мы ему говорим: засыпай, все затопит. Когда здесь бабушка жила, ее все время МЧС спасала от подтоплений. Новый жилец не поверил. А сейчас ему пришлось все засыпать. И не просто глиной — залил все стеклобетоном. А вода все равно сочится. Фундамент просел, — рассказали Елена и Кристина.
Действительно, вода не щадит даже добротные дома. Когда 10 лет назад Александр покупал дом №54 на ул. Красноармейской, проблем с грунтовыми водами не было. Новостройку он начал с 4-метрового прочного фундамента. Но сейчас он не спасает.
— Вода начала подниматься три года назад. Она поднимается в апреле и стоит в подполе до сентября. Думаю, где-то нарушили движение подземной реки и она пошла к домам. Дренаж, который начали строить в прошлом году пока не помогает. Может, его еще не доделали или он не работает, — показывает Александр затопленный цокольный этаж, где у него располагается бойлерная.
1 апреля уровень воды составил 8 см. Набралось за выходные. Но хозяин показал самую высокую метку затопления грунтовыми водами — 40 см. Как только вода начинает заливать последнюю ступеньку в подвал, он включает насос. По словам Александра из-за подземной реки «пучит» землю во дворе, разрушается отмостка, перкашивает забор. Проживание никак не назовешь комфортным.
Буквально в сотне метров от дома Александра строят два дренажных колодца. Но пока они не дают никакого эффекта по понижению уровня грунтовых вод.
Эффективный дренаж?
По словам и. о. директора управления капитального строительства Бердска Юрия Бектова, подтопление частного сектора сейчас происходит из-за паводка.
— Когда паводок пройдет, тогда посмотрим, будет поступление воды или нет. Сейчас тенденция на повышение воды не только на ул. Красноармейской, но и во всем городе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 2 апреля Юрий Владимирович.
Сечас функционируют по проектной мощности три дренажных колодца, построенные белгородской компанией «Виагем» в прошлом году. Тот, что сооружен на пересечении улиц Красноармейской и Искитимской еще не функционирует.
— Он в стадии строительства. Сейчас начинается бурение лучевых дренажей. На ул. Мира также пока идет монтаж самого колодца. Пока рано говорить о том, насколько эффективна дренажная система. Нужно подождать окончание паводка. Думаю, к середине апреля станет все понятно, — оценил Бекетов.
Он не исключает возможность изменения направления лучей дренажной системы к каким-то определенным домам, где особенно ощутимы масштабы подтопления — схема гибкая. Но мониторинг показал необходимость сооружения дополнительных колодцев — шестого и седьмого. До конца мая закончат строительство пятого дренажного колодца.
— Проанализируем места, где уже построили дренаж. И, возможно, примем решение о строительстве еще двух. Мы прекрасно знаем, в каких местах топит. Да и люди жалуются, — рассказал руководитель УКСа.
По его словам, если понадобится дополнительное сооружение дренажных колодцев, мэрия снова объявит аукцион. На имеющиеся 5 колодцев бюджет потратит 68 млн рублей. Но фактически подрядчику заплатили только 24 млн за первые два колодца. Остальное компания «Виогем» получит по завершении полного цикла дренажной системы из пяти колодцев.
Автор видео Анастасия Солодкова
И в добротных домах стоит вода
Дровник затопило
Свежие разрушения
Огород превратился в болото
Дренажный колодец сооружают в 100 метрах от затопленных домов
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«Дренаж будет готов к июлю 2019-го.
Но толку пока никакого…»
Так может потому что июль 2019 еще не настал?
А по факту так:
— проблема с повышением уровня грунтовых вод существует. пора давно признать — решения в ближайшие годы нет и не будет. Все эти дренажи — полумеры которые не дадут никакого существенного эффекта.
— весь тот район находится НИЖЕ уровня дорог. Порой на метр и более. Вопрос: куда будет уходить вода при таянии снега (а его оттуда никто не вывозит из домовладельцев кстати).
Так что вариантов не так много:
1. Валить оттуда. Ближайшие много лет никаких улучшений не будет.
2. Вваливать огромнейшую кучу денег:
— сносить все под ноль
— поднимать на 2-3 метра уровень грунта на всем участке
— заново все строить, с учетом высоких грунтовых вод.
Тогда все будет в ажуре и замечательно.
10 15
А представьте что будет, когда город построит ещё 25 многоквартирных домов на Южном возле строящихся школы и детского сада. Там должен был быть парк, а построили школу, сад и ещё домов натыкать хотят. И продвигают эту идею достаточно агрессивно и глава и депутат Голубев.
На 11 квартале Южного уже тоже вода появилась — погреба люди закапывают.
А когда били сваи под детский сад было видно состояние грунтов — как желе.
30 6
Жадность все мало им надо еще больше понастроить многоэтажек а потом бегать и исправлять свои подвиги.
24 7
Вы конечно удивитесь, но да, все построят…
Такова жизнь: человек изменяет природную среду там, где он живет.
Бердск — это не заповедник и здесь ведется и будет вестись строительство, никто этого не отменит и законы жизни не изменит.
Поэтому и говорю: подниматься надо выше!
7 28
А потом многоэтажки начнут складываться как карточные домики-стихии всё равно -небоскрёб или хрущёба.
30 8
и что? много сложилось уже?
4 25
А это как с коллектором, в любой момент начнется и не будешь успевать бегать.
22 8
Ну вот,пришла весна и все в центре поплыли…
Про это я уже писал год назад,что вот так оно и будет и что 5 этих дренажных колодцев это мало/надо как минимум 10 штук/ или прокладывать траншеию через весь город.
Уровень грунтовых вод поднялся за последние 10-ть лет,это надо наивным быть,чтобы это же не заметить/так же как и топляк увеличился в Оби/.Во всём этом виноват климат/резкие,обильные дожди с ветером,много снега/.Все чиновники и мэр/который сидит в мэрии/ здесь ни причём,не подумайте на Нового мэра/он может только грешить на них/.Поэтому,я частично согласен с первым Анонимом/валить оттуда/ или Анонимом —15.48/проложить траншею/.Есть ещё 3-й вариант,центр города снести и всё строить по новому генер.плану.Климат больше вам никаких скидок не даст в будующем.
Человек —
4 16
Вызывайте телевидение.От нашихСМИ толку не будет Социальное жилье для таких случаев и существует,а не для того,чтобы раздавать его тунеядцам типа моржа
23 5
«Канавы надо копать» — сказал сами знаете кто
10 6
Специалист
7 6
Удивляет подход к проблеме властей.
Изучают площадь подтопления, направление подземных рек, хотя и это надо делать. Пытаются собрать воду и откачать. Однако это напоминает борьбу с ветряной мельницей. Но, остается не озвученным официально, что явилось первопричиной изменения в поведении подземных направлений грунтовых вод? Почему изменилось русло подземной реки? Ведь это произошло за три — четыре последних года. Может быть это результат вмешательства в природу и причина объясняется человеческим фактором, обусловленным в том числе точечной застройкой территории многоэтажками, в результате чего изменилось направление движения подземных вод? Это сейчас гектары подземной воды под частным сектором, а потом куда двинется вода — в центр!
Дальше к заливу. Будете считать трещины в многоэтажках и выпаривать комаров в подвалах. Определитесь, может быть надо кого-то и за ж—у брать.
Не дешевле будет устранить первопричину на эти миллионы?
35 7
первопричина: люди решили жить там, где их раньше было
1 16
Ужасно. Люди старались строили дома и их поддерживали в хорошим состоянии. Природа сыграла с ними злою шутку или злой рок — просчет специалистов??? Расплачиваются хозяева дома.
11 7
Да не природа, а жадность чиновников позволивших строить дома многоэтажки без геологии.
46 8
Вот вот эти чиновники и застройщик пусть теперь из своего кармана все оплачивает что натворили для людей.
25 7
чиновники и застройщик пусть теперь из своего кармана все оплачивает
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нет у нас такого закона, чтоб чиновничье и олигархат несли ответственность перед холопами хоть за что-нибудь. но большинству холопов это нравится. а кому не нравится — тот предатель и русофоб
31 11
И у нас всю улицу топит,у меня полный подпол воды,и туалет во дворе под завязку вода,в прошлые года такого не было.Надо писать жалобу в администрацию президента,всем жителям,кого топит,пусть признают земли непригодными для жилья. Никакой дренаж не поможет,будет только больше воды с каждым годом,нужно русло реки в другое место направлять.
23 7
а жаловать на что? на законы природы или физики?
делать то что сами предлагаете?
старика хоттабыча позвать?
7 24
Президент шашлыки в чудном соусе готовит. Не его это тема. Вот поднять налоги,он сразу оживает. Вы поймите плевать им всем на нас.
28 9
Уважаемый мэр, не пора-ли признать свою профнепригодность и не компетентность вашей команды и уйти в отставку.
11 16
До пенсии ему надо досидеть
7 12
Помню в 80-х в бараках на ул.Искитимской,где была автостоянка. В погребе хранили картошку. Не было ни какой воды ни когда. Кажется люди стали жить лучше и грамотные и образованные и так сесть в лужу?? Жители этих улиц стали заложниками,чей то халатности. Прибыль ??? затмила ум или жадность??? К ответу тех строителей и чиновников.
42 9
Изначально было понятно,что все эти колодцы с лучами-как мёртвому припарка-это как с шашкой на танк.Очередной распил бабла.Первопричину ни кто выяснять не собирается.
35 9
первопричина и так известна: чего тут выяснять то?
любое строительство вносит изменения в природу.
14 2
Я вам счас раскажу.
Все знают, что в Бердске есть военный аэродром.
Так.
Военные не отдают его ни за какие коврижки, так как он сухой во время любого дождя благодаря высокой фильтрации почвы.
Так.
Раньше весенние воды. и не весенние тоже, утекали по глубокой широкой канаве по Искитимской и в ливневку.
Потом часть аэродрома застроили, широкую глубокую канаву закопали.
И сделали сеть мелких канав.
Так.
Вода не найдя выхода из канав, фильтруется в почву и частично выходит в современной зоне подтоплениия а частично продолжает наполнять подземную скальную «ванну».
Размер аэродрома несколько квадратных километров помноженный на толщину снежного покрова.
Какой же дренаж примет столько воды?
Надо рыть арык глубиной три четыре метра от Юго-Восточного до реки Раздельной для стока грунтовых и паводковых вод с аэродрома иначе толку не будет.
А когда ванна наполнится, утонет ВЕСЬ город и никакой виогем не спасет.
30 6
Между аэродромом и домами на Красноармейской разница в 20 метров по высоте!
И это на 2 км.
Уклон, движение воды от снега и дождей — все очевидно вообщем то…
А с учетом того, что большинство домов на Красноармейской ниже уровня не то что дороги, но даже канав вдоль дороги — о чем говорить вообще?
Я не спорю: 50 лет назад было все по другому.
Но город изменился и надо либо соответствовать, либо переезжать.
Увы, но другого не дано.
9 7
Город изменился, да.
Но он должен меняться не во вред своим жителям.
И надо городу правильно меняться, а не жителям соответствовать бездумным переменам в угоду Жирным Котам.
19 7
не знаю, что вы имеете в виду по словом «раньше», 25-20 лет назад никакой глубокой и широкой канавы по искитимской не было, не надо нести чушь, Поля за аэродромом и аэродром там уже сто лет, никаких оттуда арыков в ливневки никогда не было, тем не менее никого никогда не топило, пока не понастроили многоэтажек на Гагарина и доме ветеранов. Ливневок там тоже кстати в районе искитимской по всему частнику никогда не было и нет, куда вы там сливать воду собрались даже страшно представить, иногда правда лучше жевать, чем писать
12 13
Вы наверно на Горького 2 в то время жили, потому и не помните.
А сто лет назад( в конце 80-ых) на месте Новой , Рогачева и Космической было невысыхающее болото с подземными ключами, лягушками, стрекозами , утками и зарослями черемухи на берегах
Они никуда не делись.
Их засыпали и построили дома сверху — вот вам и результат.
Получите, распишитесь.
30 3
вы наверно читать не умеете? речь была про «глубокую широкую канаву по Искитимской» — ее там сроду не было, никто не маялся такой идиотской идеей. как талую воду с полей в ливневку отводить.. а болота на миро были всегда и в районе гагарина, и в районе вымпела, и на космической, весь микраж на болотах построен, тем не менее, в советское время строились коммуникации, проводила геологоразведка, все делалось по уму, а в середине 2000 новые «дельцы» от власти решили, что главное срубить бобла на точечной застройке, уже когда людей топить начало сознались, что геологоразведку не проводили и перебили русло подземной реки, сейчас пол города проваливается, часть заливает, но ответственных за все это нет..
7 2
Засыпали родники, воде деваться, вот она и вылазит в подвалы.
0 0
Всё было, просто всё позакопали, что бы машинам было удобно ездить, а администрация даже не думает на пересечении асфальтовых дорог прокладывать трубы большого диаметра для соединения канав водоотведения.
Так и ездим по лужам и ямам.
Зато ямочный ремонт можно каждый год делать на одном и том же месте.
22 3
Понятно что эти колодцы не помогут, тут только мелиорацию надо делать, но по финансам это было возможно только в советские времена. Там плывун начинается от гаражей Орбиты, через Космический микрорайон, и до Ватутина, так что лет через 5 будут проблемы в многоэтажках
18 2
Да ну.
Один армейский траншеекопатель и два дня работы.
Было бы желание и политическая воля а не 8 часовой день на стуле за оклад.
18 3
Поверьте там и премии хорошие ,на окладе кто бы сидел
9 3
Кажется, судя по новостям, лимона по 2-3.
5 2
Как вы выкопаете траншею траншеекопателем почти 20 метров глубиной длиной 2 км?
1 8
Посмотри зарплаты рабочих на сайтах вакансий, не превышает 25к, вот пойди и поработай за такую зарплату, а мы на стуле будем сидеть
0 1
Блин, а если новый Бердск постигнет учесть старого Бердска в смысле переноса
14 1
Ров, канаву можно попробовать проложить, чтобы отвести воду с полей от города, хуже не должно быть, часть воды не пойдет в город, это уже хорошо, но опять: нет проектов, нет денег, нет попыток, нет руководящей головы. Клич кидать на сбор денег. Вспоминается тут прошлое время и помощь солдат. Но, палка о двух концах. Направишь поток в Раздельную, и смоет ее берега.
8 1
Ров, канаву можно попробовать проложить
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мы про эту канаву с 13-го года говорим. и писали. и когда-то… может, в 15-м или 16-м годе, даже приезжал помощник министра из области, и с нашими … чуть ли не с Захаровым и Бекетовым (но точно не помню) они на местности совещание проводили. глазами смотрели и руками водили. на том дело и кончилось.
15 5
Представляю какой поток в ваших фантазиях!!!!
Кстати, раньше этот поток стекал в овраг у Кирзавода.
Ничего не смыло.
6 3
Вместо улицы Суворова-Красноармейской(можно Ушакова Лелюха) построить канал им.Терепы для сброса воды в Бердь.А с боков малые отводные арыки.И станет Перск Новой Венецией.
2 6
Он и так этой Бенецией станет скоро без канала.
С одной стороны — грунтовой.
С другой стороны — фекальной
16 2
Так удачно провели распил… кто-то ответит за провал ?
9 2
Мне вот очень интересно! Если эти 5 колодцев не помогут, они постоят 7, а если 7 не помогут, то они постоят 10? Кто будет отвечать за потраченные миллионы, если их план провалится?
13 1
Народ.
4 3
Никто Михаил…
5 0
Эти колодцы имеют прямое отношение к паводковым водам? Прицепились к ним.Их задача понижать уровень грунтовых вод, а не справляться с потоками воды от таяния снега, да и весна в этом году ранняя… Поверхностные воды должны отводиться канавами, ливнёвками, а в центральной части города , да и со всех городских дорог зимним вывозом снега, а не филькиной грамотой, когда в мае отчёт напишут сколько снега вывезли!
1 0
понижать уровень грунтовых вод, а не справляться с потоками воды от таяния снега
=============================
на мой кухаркин взгляд — прямая зависимость между уровнем грунтовых вод и воды от таяния снега: если уровень грунтовых вод низкий — талые воды уходят в землю, если земля напитана грунтовыми водами по макушку, то талая вода мечется поверху. так если б от этих дренажных колодцев был бы толк — талая вода бы в землю ушла. нет?
3 1
https://xn--80ahdf7aq.net/vidy_drenagej/drenag_luchevoj.html
Ничего плохого про дреннажи лучевые не пишут. Не все колодцы запущены.
2 5
Напишите мааахонькую бумажку,со словами «самый бестолковый проект 21 века)спрячьте под телевизор(с цифровым!!!!таперича вещанием),через 20 лет достаньте…и хохочите от души вспоминая эти «забавные»годы перезревших «пильщиков»…
4 1
За такие деньги можно было расселить людей в белокаменный микрорайон, в новые дома. А это болото сравнять, да парк с лавочками сделать.
10 2
Аквапарк?
6 2
Я коренной бердчанин. Молодые годы жил в частном секторе, потому с вопросом отвода воды знаком. В былые времена в Управлении МЧС по г. Бердску имелась рабочая карта с обозначенными зонами подтопления. Стратегия работы была такая-же как и сейчас в слове «авось «! В настоящее время некоторые зоны исчезли (в районе Красная Сибирь, на границе микрорайона -Южный и др). Вбухивание денег в дренажные системы изначально были обречены на провал. В советские времена почва территории г. Бердска была изучена, с подтоплениями велась борьба конкретно «с карандашом в руке» (канавы чистились и ручейки умели делать, ливневки строили по плану с развитием города, деревья сажали на кварталах, которые обильно потребляют влагу, дома строили не выше 5 эт. с большими между домами пространствами, чтобы солнце участвовало в испарении воды, а не создавались искусственные тени и тд.).
11 1
«дома строили не выше 5 эт. с большими между домами пространствами»
Опять речь про один единственный 11й квартал??
0 1
Продавайте свои избушки и уезжайте где тепло и море, думаю экономического бума в Бердске не предвидится.
3 5