КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Фотомарафон «Победители» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

9 Мая мы посвящаем традиционный фотопроект. Вы можете рассказать о своих родных – участниках войны, тружениках тыла. В мае акция выйдет на страницах газеты.

3.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Фотомарафон «Победители» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Свято чтя память отца, Валентин Куклин дважды вставал в строй «Бессмертного полка» с портретом своего фронтовика

Приближается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. «Курьер. Среда. Бердск» запускает проект «Победители», для того чтобы рассказать о фронтовиках, представить их воспоминания, поведать, как сложились их судьбы после войны.

До 1 мая мы ждем фотографий из семейных архивов. Вы можете сопроводить их историями. Присылайте их на ящик bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Победители».

Они будут опубликованы в газете, на сайте сайте www.kurer-sreda.ru и в нашей группе в соцсети Вконтакте. Вполне вероятно, наш проект получит продолжение и превратится в книгу.

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.

Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Фотомарафоны

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика