Четверо курсантов ранены при взрыве в Военно-космической академии в Петербурге

В Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге взорвался «неустановленный безоболочный предмет», заявляет во вторник Минобороны, пишет Интерфакс.

Ранены три человека. ​Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает, сообщает ведомство.

Между тем, по сведениям источника, ранены четверо курсантов. «Четверо пострадавших курсантов доставлены в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Двое в легком состоянии, двое в среднем», — сказал собеседник «Интерфакса».

Как передает корреспондент «Интерфакса», из здания, где сдетонировал боеприпас, эвакуируют курсантов. Территорию академии покинула скорая помощь в сопровождении машин ДПС. Район инцидента оцеплен.

