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Родители, вы довольны школьным питанием?

Редакция проводит независимый рейд по школьным столовым. Родители учеников, у вас есть нарекания к еде в столовых учебных заведений?

2.04.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал «Курьер. Среда. Бердск»: Редакция проводит независимый рейд по школьным столовым Бердска. Родители учеников, есть ли у вас нарекания к еде в учебных заведениях? Если есть, то в какой школе? Что вас не устраивает в системе школьного питания. Что бы вы изменили в ней. Какие завтраки и обеды предпочитают ваши дети? Возможно, ваши дети предпочитают приносить в школу домашнюю еду? Вы можете оставить свой отзыв в комментариях под этим постом или по телефону 3-00-10.


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