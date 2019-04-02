Объявила банкротом налоговая компанию «Мастер и К» из Бердска за долг в 600 млн рублей

В последних числах марта арбитражный суд Новосибирска удовлетворил иск налоговой службы о банкротстве компании «Мастер и К» из Бердска. Сейчас на предприятии введена процедура внешнего наблюдения, суд назначил арбитражного управляющего.

— Пока он разбирается в сложившейся ситуации, что этому послужило, разрабатывает план, чтобы погасить имеющиеся задолженности перед банками, — рассказал сегодня, 2 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» директор «Мастер и К» Игорь Полозков, оставшийся в своей должности, несмотря на банкротство.

Независимо от этого, по словам Полозкова, сотрудников не увольняют, зарплату, как могут, выплачивают. На сегодня людям заплатили за январь. С 4 по 15 апреля планируют выдать зарплату за февраль.

— Мы планируем идти с задержкой в месяц до 15 июня. В этом месяце начинается активный строительный сезон, поэтому планируем за июнь и июль выдать по полторы заработной платы, чтобы к 1 августу выйти без просрочек по заработкам, — поделился планами Игорь Николаевич.

По процедуре банкротства, выплаты первой очереди — это судебные издержки и зарплата арбитражного управляющего, второй очереди — заработки сотрудников. На период наблюдения все счета компании разблокируют и она сможет платить текущую заработную плату и текущие налоги. Налоговые долги и претензии других заморожены, и в этом смысле «Мастер и К» начинает работу как бы с чистого листа. «Мораторий» действует на период внешнего наблюдения, который может длиться 6-8 месяцев.

После этого арбитражный управляющий представит кредиторам отчет о причинах кризиса предприятия и возможностям самостоятельно зарабатывать деньги. А значит, и платить по своим обязательствам, в том числе кредитным. Если отчет будет положительным, «Мастер и К» продолжит работать, постепенно рассчитываясь по долгам. В противном случае объявят конкурсное производство и компанию распродадут.

— В существующих непростых условиях отдавать долги, не получив какой-то реструктуризации будет достаточно сложно. Я надеюсь на то, что арбитражный управляющий будет работать объективно и отразит в отчете, что предприятие имеет возможность выполнять свои обязательства, но с определенной рассрочкой, — высказался Полозков.

По его словам, суммарно долг «Мастера и К» Сбербанку составляет порядка 590 млн рублей. Суммы «выдернуты» из разных договоров, какие-то задолженности уже просрочены. Между тем, в Бердском суде сейчас рассматриваются иски банков. Чтобы кредитор попал в список таковых, задолженность должны быть «отсужена».

Третий иск от банка к компании «Мастер и К» рассматривал Бердский городской суд сегодня, 2 апреля. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова, на этот исковые претензии предприятию предъявил банк «Левобережный». Он требует вернуть долг в размере 11 млн 693 млн рублей. Судья Людмила Карпова перенесла заседание на 3 апреля.

Среди ответчиков владелец «Мастер и К» Сергей Клинков, Федор Миллер, директор предприятия Игорь Полозков, «Мастер и К» и ООО «Центр комплектации мастер».

Одновременно идет процесс по искам Сбербанка к компании «Мастер и К». Банк оценил ущерб в общей сложности более чем в 520 млн рублей — один иск на 460 млн рублей, второй — на 67 млн, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сбербанк взыскивает суммы по договору займа с нескольких ответчиков. В их числе Захаров Б. Г., Клинков А. С., Клинков С. В., ОАО «Ритм», ООО «Луч Свободы», ООО «Мастер и К», ООО «Свобода», ООО «Селигеринвест», ООО «Финансовый партнер», ООО «Центр комплектации Мастер», ООО «Энергия-РК».

Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными. Следующее заседание по иску «Сбербанка», по словам Натальи Сафроновой, состоится 7 мая.

Одновременно в арбитраже рассматривается иск о банкротстве ООО «Мастер и К». С заявлениями в суд обратился Сбербанк, которому бердская компания задолжала еще 217,9 млн рублей.

Между тем, директор предприятия Игорь Полозков заявил, что производство возобновилось, а в пик строительного сезона понадобится больше рабочих рук. В феврале он вернулся к руководству после увольнения. И сейчас «Мастер и К», выпускающий стеновые панели и двери, возобновляет работу производственной площадки после периода простоя в 2,5 месяца, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Работников не увольняем, несмотря на то, что апрель для нас тяжелый месяц — не сезон. Дороги закрыты, поэтому клиенты не очень активно «грузятся», — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Полозков.

Ранее он отчитался в мэрии о перспективах:

— Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, что за полтора-два года нам удастся восстановить, вывести предприятие на ту фазу, которой достигали в 2016 году