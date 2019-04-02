Сексработницы: Тест на ВИЧ с доставкой в притон

С ВИЧ можно прожить до старости, и умереть именно от нее. Только при одном условии — постоянном приеме терапии. В этом журналистов различных изданий, в том числе корреспондента «Курьер. Среда. Бердск», заверили на семинаре-практикуме «Как рассказать об эпидемии ВИЧ: факты, язык принятия, реальные истории», организованном НКО «Гуманитарный проект».

НКО «Гуманитарный проект» при поддержке Фонда президентских грантов и СПИД-фонда Элтона Джона объявило о запуске программы профилактики ВИЧ «Позитивные стратегии». Грант президента РФ направлен на развитие потенциала российских НКО, работающих в области профилактики и сопровождения людей в связи с ВИЧ-инфекцией. Поддержка СПИД-фонда Элтона Джона в развитии услуг по профилактике ВИЧ и медико-социального сопровождения для ключевых групп населения, особенно уязвимых к эпидемии в силу образа жизни.

Перед государством и НКО стоят очень сложные задачи — остановить и повернуть вспять эпидемию ВИЧ-инфекции. Каждый год в стране выявляется около 100 тысяч новых случаев ВИЧ (280 человек каждый день). Из-за поздних диагностики и начала лечения, низкой приверженности терапии и сопутствующего туберкулеза 30 тысяч людей с ВИЧ умирает каждый год (80 человек в день).

По данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, половой способ передачи ВИЧ в России становится доминирующим (53,5% среди всех россиян, у которых диагностировали ВИЧ в 2017 году). Но почти половина новых случаев ВИЧ, 43,6%, связаны с употреблении наркотиков. Потребители наркотиков — одна из ключевых групп населения, требующих особенных подходов к профилактике. Но не только они.

«Ключевые группы населения», по определению ВОЗ — это группы людей, которые подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфицирования в силу особенностей своего поведения. К ключевым группам относятся мужчины, имеющие секс с мужчинами, люди, употребляющие инъекционные наркотики, люди, находящиеся в пенитенциарных и закрытых учреждениях, секс-работники и трансгендеры.

Одна из главных задач проекта «Позитивные стратегии» — интеграция услуг для ключевых групп в сервис государственных организаций и НКО. Потому что без работы с потребителями наркотиков и представителями других ключевых групп невозможно будет справиться с эпидемией ВИЧ в Новосибирской области, которая по итогам 2018 года находится в числе «лидеров» по заболеваемости среди регионов России и стабильно входит в первую десятку по пораженности. В антирейтинге регионов РФ по заболеваемости ВИЧ на 1 ноября 2018 года Новосибирская область находится на втором месте — 126, 4 вновь выявленных случая на 100 тыс. населения. Выше показатель, 166, 9, в Кемеровской области.

Сегодня у НКО в регионах нет инструмента по общественной оценке барьеров, с которыми сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, на пути к услугам здравоохранения. А такой инструмент нужен, и его создание — еще одна задача, которая стоит перед «Гуманитарным проектом» и партнерами.

Испытано на себе: консультируют равные

В программах лечения ВИЧ особое место занимает консультирование по принципу «равный-равному», когда консультантами являются люди, которые сами живут с ВИЧ.

В 2018–2019 годах в стране запланировано взять на лечение в два раза больше ВИЧ-позитивных пациентов (до 600 тыс. человек), чем в 2017 году. Но без специального сопровождения, в том числе и равными консультантами, возрастет вероятность отказов от терапии и нарушений приверженности. Когда люди пропускают терапию, не привержены приему лекарств, это приводит к формированию более устойчивых форм вируса — как следствие вырастает смертность, возникает необходимость назначать более новые и дорогостоящие препараты, что ложится дополнительной нагрузкой на региональный и федеральный бюджеты.

Равное консультирование способствует преодолению этой проблемы, так как равный консультант помогает формировать мотивацию к лечению и справляться со страхами, апеллируя к собственному опыту. Но эта социальная услуга все еще недостаточно распространена в России, и НКО в единичных случаях получают на нее финансирование от государства.

В планах «Гуманитарного проекта» — адаптация и развитие опыта представления услуги равного консультирования, для включения ее в совместную работу государственных и общественных организаций по всей стране.

Новосибирская региональная общественная организация «Гуманитарный проект» — одна из сильнейших российских НКО по разработке методических и информационных материалов в области профилактики ВИЧ-инфекции. Ее сотрудники проводят огромную профилактическую работу, в том числе внедряют новую практику среди людей, употребляющих наркотики, мужчин, практикующих секс с мужчинами и сексработниц.

«Катя, приезжай! Не забудь про подарочки!»

Сотрудник «Гуманитарного проекта» Екатерина выезжает по звонку к девушкам, занимающимся коммерческим сексом, в любое время суток и тестирует их на ВИЧ.

— Собственно, хватило одной знакомой девочки из этой сферы, чтобы зайти, и после первой же консультации, которая их вполне устроила, они зовут меня сами. Не так уж много девочек было протестировано. Но тем не менее. Сегодня в 6.00 позвонили и позвали: приезжай, там 10-12 человек. В так называемую «контору» просто так с улицы не зайдешь. У нас был опыт, когда мы ездили вместе с Димой. Мне потом сказали: «Нет, мы тебя знаем, ты заходишь одна, с ним не надо». И я езжу одна. ВИЧ-инфицированных там не встретила. Но это все-таки девочки, которые работают в помещении. Есть через этих же знакомых выход на улицу. На улице, как говорят сутенеры, их 90%. Но там еще не тестировала. Просто не удалось поймать их кучей. Чтобы не одна стояла, чтобы ночью к ней ехать, хотя бы человек пять, — поделилась своим опытом Екатерина.

Екатерина два месяца работает с сексработницами и за время проведения тестов не подтвердилось ни одного ВИЧ. Хотя были случаи среди их «руководителей». Презервативами девочки пользуются. Стараются, во всяком случае, подчеркнула Катя. Но есть проблемы с насилием, когда их бьют нещадно. Тогда не идет речи о безопасном сексе.

— Я им привожу смазку, презервативы. Коробка дербанится четко, чтобы всем досталось поровну. Только так. И когда звонят и зовут приехать, просят не забыть подарочки. Мое личное субъективное мнение: это не та категория лиц, которая будет напрягаться лишний раз, чтобы идти в спеццентр или в тест-мобиль. А можно пригласить меня, почти свою, с которой можно посидеть и попить чай, — рассказала Катя.

По сравнению с предыдущими годами сцена секс-индустрии, судя по опыту общения в сфере сексуслуг Екатерины, поменялась: работают молодые адекватные девчонки, не употребляющие наркотики. Некоторые с хорошим образованием. И работают они по схеме «деньги ради денег». Они понимают, что они в группе риска и чем это чревато. Знают про пути передачи ВИЧ.

Земля слухами полнится и Екатерину знают уже в нескольких «конторах» по поставкам секс-услуг. Катя оставляет визитки, где внесен и ее личный телефонный номер.

— Порой они звонят просто так. Поговорить, — отметила Екатерина.

На вопрос, зачем Екатерине это нужно — срываться ранним утром или среди ночи и мчаться к «рабам» любви, чтобы провести тестирование на ВИЧ и консультации, она ответила:

— У меня просто двое детей. Я не хочу, чтобы моих детей в будущем это коснулось (ВИЧ-инфекция, прим ред.) Я готова. Пока мне все это доставляет удовольствие. Мне интересно.

По информации Центра СПИД Новосибирской области

В 2018 году в Новосибирской области от ВИЧ погибло в два раза больше человек, чем в 2017 году. Но мы по прежнему думаем, что нас это не касается…

Ежедневно мы регистрируем 10-12 случаев ВИЧ.

Каждый третий мужчина в возрасте 35-39 лет живет с ВИЧ.

3 женщины из 200 узнают о том, что у них ВИЧ во время беременности.

359 детей живут с ВИЧ, 40 из них заразились ВИЧ через грудное молоко.