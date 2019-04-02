Кредиты от физических лиц

Когда срочно нужны деньги, то можно быстро получить их, взяв заем у физического лица. Если зайти сюда то можно найти множество выгодных предложений. Но, безусловно, с целью снижения рисков рекомендуется взять деньги взаймы у знакомого человека. Но если такового в окружении не нашлось, следует воспользоваться услугами частного кредитора.
Кредитные отношения двух сторон, которыми являются физические лица, регулируется Гражданским Кодексом РФ. В нем определяется непосредственно понятие займа, оговариваются особенности сделки, и определяется базовое содержание документов. Оформляется договор на заем от частного лица обязательно в письменной форме. В нем оговариваются все необходимые условия и сроки кредитования и возврата долга.
Условия платности определяются суммой, которая будет являться переплатой. Но также можно заключить безвозмездный договор займа. В нём акцентируется внимание на то, что плата за пользование кредитом не предусмотрена, но заемщик обязан в строго оговоренные сроки вернуть долг.
Также в договоре могут быть предусмотрены условия выдачи финансовых средств под залог. Им могут быть как ценности, так и имущество заемщика. Обязательно в документе указывается, на какие цели берутся финансовые средства.
Помимо договора всегда берется расписка. Она обеспечивает дополнительную безопасность сделки и является официальным документом в случае судебных разбирательств. При этом в момент получения денежных средств ее передает кредитору заемщик. В ней содержится подтверждения получения финансовых средств. В момент погашения задолженности расписку пишет кредитор. В ней он указывает, что претензий к заемщику нет и задолженность погашена в соответствии с условиями договора.
С осторожностью необходимо отнестись к поиску частных кредиторов. Не следует отзываться на сомнительные предложения, которые имеются в объявлениях на столбах. Лучше всего воспользоваться специализированными сайтами. Как правило, информация на ресурсах проверяется, поэтому в определенной степени удастся минимизировать риски мошенничества.
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