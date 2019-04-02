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Погружные блендеры BRAUN

Погружной блендер BRAUN — эффективный кухонный помощник хозяйки.

2.04.2019 Фото: tamrhendy.com Нет комментариев
 
Погружные блендеры BRAUN
Многие по праву считают, что погружной блендер является более удобным в сравнении со стационарным аналогом. Прежде всего, отмечается его компактность и удобство при использовании. В огромном ассортименте погружные блендеры BRAUN представлены здесь https://braun-shop.by/products/blenderi/pogrujnyie.htm. Устройства от известного немецкого производителя отличаются надежностью и, как правило, могут эксплуатироваться длительное время.
Очень удобно то, что вместе с погружным блендером в комплектацию входит другие приспособления, повышающие удобство использования. Наиболее часто это сменная насадка в виде венчика, небольшая мельница для кофе или специй, малый измельчитель и мерный стакан.
При выборе следует обращать внимание на мощность бытового прибора. Оптимальной для решения стандартных кухонных задач во время приготовления пищи является мощность 250 кВт. Но если возникает необходимость перемалывать замороженные продукты, то лучше использовать устройства с показателями мощности от 650 до 1000 Вт. Следует понимать, что чем мощнее прибор, тем больше шума при его работе, что может в определенной степени снижать комфортность процесса готовки. Желательно, чтобы в погружном блендере было предусмотрено несколько скоростей. Это повышает функциональность бытового прибора.
Важным при выборе является форма венчика, который входит в комплектации. Для взбивания крема оптимально подходит венчик в форме капли, изготовленный из проволоки. Если же аксессуар планируется использовать для приготовления теста, то предпочтение следует отдавать венчикам в виде спирали. Устройство оснащается ножом крылаткой. С его помощью модно порезать продукты на кубики. Если в комплектацию с блендером не входят необходимые насадки, то их можно докупить дополнительно.
Блендеры погружного типа от немецкого производителя изготавливаются из высококачественных и материалов: прочного пластика и нержавеющей стали. Это позволяет гарантировать длительный срок службы даже при высоких нагрузках. За кухонными приборами легко ухаживать. Все, что нужно так это тщательно промыть их под проточной водой и высушить.


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