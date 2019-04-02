Гипермаркеты «Лента» покупает владелец «Северстали» Алексей Мордашов

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов договорился о покупке 41,91% «Ленты» у ее крупнейших акционеров TPG и ЕБРР. Но миноритарии сети уже назвали первоапрельской шуткой предложенную цену в рамках обязательной оферты.

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group). Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн. Ее завершение зависит от ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы.

«Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей», — приводятся слова Мордашова в сообщении промышленной группы.

Часть сделки (покупатель направит обязательную оферту остальным акционерам ретейлера) также будет проходить по цене $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Директорам и менеджменту принадлежит 0,63% «Ленты», в свободном обращении находится 57,22%.

Но не все миноритарии согласны со справедливостью такой оценки. На конец торгового дня 1 апреля стоимость депозитарной расписки на Лондонской бирже составляла $3,38. «Цена этой сделки выглядит как первоапрельская шутка. Надеюсь, что появится конкурирующий покупатель. Ведь 58% акций компании пока не продано», — заявил РБК директор Prosperity Capital Management Александр Бранис. По его словам, у Prosperity 6,66% ретейлера. Принадлежащий фонду пакет сопоставим с долей ЕБРР, но у банка в отличие от него было одно место в совете директоров компании. «Мы стали акционерами «Ленты» недавно, с прошлого года. Постепенно наращивали свой пакет», — добавил Бранис.

Об интересе Мордашова к «Ленте» стало известно на прошлой неделе. Позднее компания подтвердила информацию, что «Севергрупп» действительно ведет переговоры о покупке всего пакета TPG Group и ЕБРР.

TPG Group и банк ВТБ стали совладельцами «Ленты» в 2009 году, выкупив 35,4% ретейлера у его основателя Олега Жеребцова. В 2010-м между крупнейшими акционерами разгорелся корпоративный конфликт, который завершился выкупом в 2011 году 44% доли в компании у Августа Мейера и его партнеров консорциумом в составе ВТБ, TPG Group и ЕБРР.

Сейчас из активов в рознице «Севергрупп» владеет крупнейшим онлайн-ретейлером продуктов питания «Утконос». Она также проявляла интерес к покупке доли Сергея Галицкого в «Магните».

Согласно ежегодному рейтингу международной консалтинговой компании Deloitte Global Powers of Retailing (составляется на основе данных о выручке предыдущего финансового года, в данном случае 2017-го, завершившегося до прошлого июня), «Лента» вошла в топ-10 мирового рейтинга самых быстрорастущих торговых сетей мира, опередив по этому показателю такие компании, как Nike, Amazon и японскую Fast Retailing (владеет сетью Uniqlo). В рейтинге 250 крупнейших ретейлеров мира за год она поднялась с 207-го на 157-е место.

Выручка «Ленты» за 2018 год выросла на 13,2%, до 413,6 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд руб.

Источник: РБК