Рада: с победой Зеленского ничего не изменится, будет «красть другая» элита

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

«Если выбирают Порошенко — мы консервируем тот режим, который был. Если выбирают Зеленского, то в принципе ничего особо мы не меняем, но меняется какая-то элита», — сказал политик, добавив, что «красть будут другие».

Депутат также отметил, что полномочия президента Украины ограничены, поэтому новый глава государства не сможет что-либо поменять в стране.

«Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и (секретаря — Прим. ред.) СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», — заключил Рабинович.

Выборы президента прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК Украины, после обработки 95 процентов протоколов в первом туре Зеленский лидирует с результатом 30,24 процента голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94 процента граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39 процента. Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58 процента.

Источник: РИА Новости