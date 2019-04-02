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Пожалуется Путину на отказ в пикете под окнами мэрии оставшийся без жилья морж из Бердска

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Пожалуется Путину на отказ в пикете под окнами мэрии оставшийся без жилья морж из Бердска

Чиновники предлагают Виталию Панасюку пикетировать неподалеку — на Праздничной площадке. Он против и грозит в ответ провести массовые публичные акции по жилищной политике.

2.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Виталием Панасюком 2 коммент.
 
Пожалуется Путину на отказ в пикете под окнами мэрии оставшийся без жилья морж из Бердска

Виталий Панасюк с плакатом вышел в одиночный пикет у здания Верховного суда в Москве

Известного бердского моржа Виталия Панасюка администрация города вновь «отфутболила», по его выражению, с пикетом. Сначала он подал уведомление уведомление о пикетировании под окнами мэрии 28 марта, потом 2 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но чиновники ему заявили: дескать, в это время, с 17.00 до 18.00, в том же месте уже запланированы мероприятия. 2 апреля в частности собираются очищать главную площадь города от снега. Хотя она совершенно чистая, констатирует Панасюк.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий Панасюк 1 апреля, отказали ему чиновники встать в пикет и 4 апреля.

— Мне позвонили и сказали об этом. Без объяснения причин. Даже просьба прочитать, что написано в бумаге пришлось из них с боем вытаскивать. Теперь я буду переписывать заявку число на 10-11-е. Параллельно буду писать жалобу в прокуратуру, чтобы там разбирались. И в общественную приемную президента. Будем одновременно материал для суда готовить. Потому что это форменное безобразие, — прокомментировал Панасюк.

Он напомнил, что «когда активничал в НОДе» года 4 назад, он часто заявлял пикеты и митинги в Новосибирске. И там всегда согласовывали, несмотря на более сложные процедуры.
— Я раз 8 заявлял массовые мероприятия в Новосибирске. И только один раз перенесли на другое место. А в Бердске «отмазываются». Пусть теперь прокуратура запрашивает документы и выясняет, были ли там мероприятия. Я не понимаю, почему такое упорство? — недоумевает Панасюк.

По его словам, власть, отказывая, подливает масла в огонь, так как к пикету хотят присоединиться бердские обманутые дольщики:
— А в результате кончится тем, что мы проведем не одиночный пикет, а масштабное публичное мероприятие.

Виталию Панасюку не отказывают в проведении пикета, а предлагают провести акцию в другом месте — чуть правее от площади Горького на Праздничной площадке у кинотеатра «Орион», рассказала «Курьер. Среда. Бердск» и. о. начальника отдела общественных связей Светлана Кичайкина.

— Потому что на площади 4 апреля будет проходить акция, и уведомление подали раньше, чем он. Ему и раньше предлагали Праздничную площадку. Только 2 апреля будет проходить уборка и на площади Горького, и на площадке у кинотеатра, — пояснила Светлана Сергеевна.

Теперь Панасюк должен подписать согласие на проведение пикета 4 апреля на Праздничной площадке и выходить туда в назначенное время. По словам Кичайкиной, просто так, не желая видеть плакаты под окнами мэрии, никто не отказывает — есть заранее написанные планы.

Если Панасюк или любой другой протестующий, вышедший на площадь без уведомления об акции нарушает закон. У чиновников в этом случае есть повод вызвать полицию.

Известный морж Бердска Виталий Панасюк трижды пытался пикетировать мэрию. Он собирается поднять «проблематику отсутствия института социального жилья в стране и городе». Кроме того, известный аквайс-спортсмен обеспокоен «монополией коммерческого способа получения жилья и как следствие завышенных цен на него. А также считает нужным затронуть проблему обманутых дольщиков. Панасюк предполагает собрать на пикете до 20 участников.

Примечательно, что от первого пикета 28 марта Виталий отказался сам, заявила Светлана Кичайкина: за день до запланированной даты заявители принесли уведомление об отказе в проведения пикета.

Морж без жилья

Поводом для публичной акции стало выселение Панасюка из социального жилья. Бердский городской суд 25 марта удовлетворил иск горадминистрации к известному аквайс-спрортсмену о его выселении из маневренного фонда. Теперь он должен освободить часть помещения в одноэтажном доме №6 на ул. Панфилова.

Представитель жилотдела мэрии Татьяна Михайлова пояснила, что договор о проживании Панасюка на условиях социального найма истек еще в 2018 году. Но добровольно покидать жилище он отказался. А муниципального маневренного фонда не хватает для действительно нуждающихся — малоимущих, погорельцев, попавших в сложную жизненную ситуацию.

В 2015 году Виталия Панасюка выселяли со скандалом из ипотечной квартиры, за которую он перестал платить. Он взял в ипотеку однокомнатную квартиру в 2013 году, но, потеряв работу, не смог своевременно вносить платежи по кредиту — более 20 000 рублей в месяц. С банком договориться ему не удалось, родственники тоже не смогли помочь.

Но Виталий Панасюк решил не отдавать просто так квартиру перекупщикам. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» есть видео, где он замуровывает в стену мертвых крыс. Панасюк отмечает, что это никак не скажется на санитарии и не помешает соседям. Но такие «вонючие закладки» сделают квартиру для будущих владельцев менее привлекательной.

Все-таки Виталию Панасюку пришлось съехать в 2016 году. Но не на улицу, а в маневренное жилье, предоставленное мэрией. В скором времени ему придется освобождать и эту квартиру. В «канаве» он жить не будет. Говорит, что найдет кров.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Человек бездельник.

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  2. Аноним

    Ему работать надо,а не пикеты устраивать

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