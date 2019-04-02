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Владимир Познер и Андрей Макаревич прочитают текст «Тотального диктанта» в Новосибирске

А так же писатель Дмитрий Быков и хоккеист ХК «Сибирь» Егор Миловзоров 13 апреля прочитают текст «Тотального диктанта» на его родине.

2.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Владимир Познер и Андрей Макаревич прочитают текст Тотального диктанта в Новосибирске

Познер и Макаревич прочитают текст «Тотального диктанта» в Новосибирске

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков и хоккеист ХК «Сибирь» Егор Миловзоров 13 апреля прочитают текст «Тотального диктанта» на его родине в Новосибирске, сообщил во вторник журналистам городской координатор акции Андрей Поздняков.
«В этом году в Новосибирске будет большой список звездных «диктаторов». В Новосибирском госуниверситете одним из них будет журналист и телеведущий Владимир Познер, в НГУАДИ – музыкант Андрей Макаревич, в кинотеатре «Победа» — писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ – игрок хоккейного клуба «Сибирь» Егор Миловзоров», — сказал Поздняков.
Также, по его словам, в Год театра к «Тотальному диктанту» присоединятся более 15 актеров и деятелей искусства Новосибирской области. Текст на различных площадках прочтут артисты почти всех театров Новосибирска. Список необычных «диктаторов» в этом году пополнит Медведь из мультфильма «Маша и медведь».
По данным организаторов, в этом году на родине акции «Тотальный диктант» в Новосибирской области ожидается рекордное количество площадок и участников – более 100 площадок и более 10 тысяч участников. Почти 9 тысяч человек смогут написать диктант в Новосибирске и ближайших населенных пунктах — Бердске, Кольцове, Краснообске. Еще около 1 тысячи человек напишут диктант в районах области.
Писать диктант будут в вузах, школах, библиотеках, музеях и молодежных центрах, планетарии, кинотеатрах, театрах, в правительстве Новосибирской области, наркологическом диспансере, кардиоцентре имени академика Мешалкина, управлении налоговой службы. Всего в Новосибирске будут открыты 75 площадок.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек в 76 странах. В 2019 году столицей «Тотального диктанта» выбран Таллин. Мероприятие пройдет 13 апреля.

Источник: РИА Новости


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