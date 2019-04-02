За 100 тысяч рублей предлагают работу сварщикам и инженерам-мехатроникам

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Им предлагается зарплата от 100 тыс. рублей.

Далее следуют специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров (от 95 тыс. рублей).

Третье место разделили специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки (от 90 тыс. рублей).

Заканчивает список специалист по потребительскому кредитованию (от 85 тыс. рублей).

Все названные профессии можно отнести к перспективным с учётом спроса на них и уровня заработной платы, отметили в ВНИИ труда.

В научной организации также подчеркнули, что работодатели готовы достойно оплачивать труд таких специалистов ещё и потому, что спрос на них превышает предложение.

При этом профессии «специалист по интеграции облачных приложений» пока нет в общероссийском классификаторе занятий. Тем не менее потребность в ней растёт, и специалистов с такой квалификацией в настоящее время не хватает, как и инженеров-мехатроников, добавили в ВНИИ труда.

«Это новые профессии, которые появились сравнительно недавно, с развитием цифровизации и роботизации. Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами», — рассказали в организации.

Источник: RT