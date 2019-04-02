Реабилитирует детей-инвалидов центр «Святитель Лука» при РПЦ в Бердске

Богоявленский храм города Бердска Новосибирской области совместно с благотворительным фондом «Весна» открыл центр реабилитации «Святитель Лука» для детей с инвалидностью, пишет сайт Приходы. Бесплатную медицинскую и социальную реабилитацию в нем могут пройти дети с аутизмом, церебральным параличом, задержкой психического развития и органическими поражениями структур головного мозга.

По словам создателей центра, который находится на территории храма, задача реабилитации — научить ребенка ориентироваться в обществе, учитывая особенности его заболевания. В центре проводятся занятия по адаптивной физкультуре, сеансы в соляной пещере, занятия в кабинете функциональной реабилитации. Есть театральная студия, мастерская лепки, студия ИЗО. Центр оснащен современными тренажерами для реабилитации. В нем работают эрготерапевты, логопеды, психологи и дефектологи, сообщает Диакония.ру.

«Теперь в Бердске для семей, воспитывающих детей-инвалидов, появляется возможность не только получать реабилитационные услуги для ребенка, но под контролем специалистов развивать у него социальные и коммуникационные навыки, интеллектуальный потенциал. Родители, общаясь со священнослужителями, получат духовное утешение и поддержку», — отметила руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева.

Реабилитацию в центре «Святитель Лука» могут пройти дети с инвалидностью от 3 до 18 лет. Курс занятий у нас рассчитан на полтора месяца. Сейчас здесь проходят реабилитацию 50 детей, в мае будет набрана новая группа. После прохождения курса родителям дают рекомендации по занятиям с ребенком дома.