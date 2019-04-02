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Нацпроекты: Государственная программа поможет строить индивидуальные дома

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки ИЖС.

2.04.2019 Фото: Сайт правительства РФ Нет комментариев
 
Нацпроекты: Государственная программа поможет строить индивидуальные дома

Программу поддержки индивидуального жилищного строительства разработают в России Программу поддержки индивидуального жилищного строительства разработают в России Первые предложения Минстрой должен будет представить уже через две недели.

Правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства Виталия Мутко.

«Первые предложения по программе Минстрой России должен предоставить уже через две недели. В них должны быть отражены регионы, которые первыми примут участие в программе развития и поддержки ИЖС. Также участниками программы станут банки, которые разработают пилотные банковские продукты», — приводятся в сообщении слова В.Мутко.

Он отметил, что в документе будут указаны механизмы финансовой поддержки строительства, перечень мероприятий, направленных на достижение показателей по вводу жилья, которые в свою очередь должны быть скорректированы с учетом паспорта национального проекта и должны отражать последнюю динамику ввода жилья.

«Программа должна также включать упрощение процедуры регистрации прав на уже построенные жилые дома, а также механизмы поддержки. Просто так нам не удастся достигнуть быстрых результатов. Для этого нам нужно объединить усилия и использовать существующие механизмы, как то субсидирование ипотечной ставки Минпромторгом при приобретении деревянных домокомлектов, а также субсидирование ипотечной ставки для молодых семей, в том числе на селе. Нужно посмотреть, как эту программу можно расширить», — отметил В.Мутко.

Он добавил, что в программе по развитию ИЖС стоит учитывать и отдельную программу Минсельхоза по развитию села в рамках соответствующего национального проекта.

Вице-премьер отметил, что отдельного внимания заслуживают вопросы стоимости подключения к инженерным сетям, а также стоимость эксплуатации дома после его ввода. Минстрой совместно с Минэнерго проработает вопрос снятия административных барьеров, снижения стоимости подключения к инженерным сетям как для девелоперов, так и для граждан.

Разрабатываемая программа также должна решать вопрос организации и эксплуатации создаваемых поселков. Программа предусматривает разработку информационной системы, где будут сведены все возможные банковские продукты и условия по ним.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки ИЖС.

«Прошу правительство совместно с Центральным банком разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства. Поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой», — сказал В.Путин.

По словам президента, необходимо предоставить семье не только возможность покупать готовое жильё, но и строить свой дом на своей земле. Он также добавил, что справедливо должен просчитываться налог на землю.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручал Минфину, Минпромторгу, Минстрою и Минэкономразвития совместно с Банком России и АО «ДОМ.РФ» подготовить предложения по стимулированию ипотечного кредитования на рынке ИЖС.

Позже банк ДОМ.РФ запустил ипотечный продукт на покупку готового или строящегося дома с земельным участком. По новой программе банк предоставляет ипотечный кредит от 12,5% годовых на срок от 3 до 30 лет. Заемщик может взять кредит на сумму от 500 тыс. до 30 млн рублей с первоначальным взносом 40% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 10 млн рублей в других регионах.

Как сообщалось, в 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв.м жилья, что составило 95,1% от результата 2017 года. При этом индивидуальными застройщиками было введено 232,2 тыс. жилых домов общей площадью 32,5 млн кв.м (-1,6% к 2017 году). Доля ИЖС в целом по России составила 43,1%.

Источник: Интерфакс


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