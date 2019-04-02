Дренаж не помог: Дом многодетной вдовы с онкобольным ребенком разрушают грунтовые воды в Бердске
Дренажный колодец находится в 100 метрах, но пока не спасает жилье от затопления. Бердчане снова «плавают», устав откачивать воду и ремонтировать дом. Власть планирует расширить дренажную систему.(ВИДЕО, ФОТО)
Свежее разрушение хозяйка дома №53 на ул. Красноармейской обнаружила 1 апреля
С паводком в частный сектор Бердска вернулась многолетняя беда — затопление домов и дворов грунтовыми водами. В воде стоят усадьбы независимо от добротности и новизны дома. Серьезно пострадали от подтопления весной 2019 года частные дома на ул. Красноармейской. То там, то тут протянуты шланги, отводящие воду из погребов.
Елена Сергеевна, живущая в доме №50 на ул. Павлова, пять лет откачивает воду насосами. По ее словам, уровень воды в подполе поднимается на 2,5 метра.
— Каждый божий день качаем воду с утра до вечера. Крышку в подполе открываешь, и рукой можно воду достать. У всех по два насоса. У соседа в новом доме вчера баню затопило по колено, — сетует Елена, возмущенная тем, что дренажные колодцы, которые начали строить в 2018 году. — Травников приезжал, сказал: знает, что топит город, этим занимается, что будет готов дренаж к июлю 2019-го. Но толку пока никакого. Нам от этого не лучше. У меня все развалилось, веранда полопалась, заборы повалились. В домах делать ничего не можем.
По ее словам, строительство дренажных колодцев по соседству никак не улучшило ситуацию. Она остается «очень мокрой».
— Абсолютно не помогло. По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось. От воды дома трескаются, рушатся, — констатирует Елена Сергеевна.
Дом многодетной семьи рушится на глазах
Пример тому дом Кристины Смыковой, матери троих детей, один из которых инвалид в связи с онкологическим заболеванием. Кристина вдова, поэтому приходится самой справляться с наводнением. А вода везде. Кристина по очереди открывает разные двери, демонстрируя повсеместный потоп: в дровняке вода, в сарае, тоже, огород превратился в болото — много лет она ничего не выращивает на своей земле.
— Вода стоит даже выше уровня земли. Какое же это понижение уровня грунтовых вод? — комментирует Кристина происходящее в ее усадьбе.
Но главное, что подпол в доме полностью заполнен водой, несмотря на постоянно работающий насос. Шланг без перерыва откачивает воду.
От постоянно влаги в комнатах стоит духота, пол опасно ходит ходуном, увеличивая щели между стенами, которые все пошли трещинами. Есть сквозные дыры — прямо на улицу. Каждый год Кристина сама ремонтирует дом, чтобы не развалился. Но в марте 2019-го он снова начал разрушаться. Один угол просто рассыпался, не выдержала даже металлическая сетка.
— Этого в прошлом году не было. Как с таким жить? С каждым годом все хуже и хуже. Сейчас вообще все выперло наружу. Трещины сквозные пошли. Еще вчера этого не было! Такими темпами дом развалится до того, как подействует дренаж, — показывает новые разрушения Кристина.
В сенях хозяйка дома вдруг обнаружила, что огромный пласт штукатурки отошел от стены. Он держался, оказывается, только за счет приставленного дивана.
Из-за того, что в подполе стоит вода, дом буквально плавает. В прошлом году из него неожиданно пошла вода, затопило дальнюю комнату. Кристина побоялась оставаться на ночь с детьми, она ушла к соседям. И не правильно сделала: в затопленной комнате ночью обрушилась часть стены прямо на кровать. Ремонт там она сделала на 30 тыс. рублей, предоставленные депутатом горсовета Людмилой Чуркиной. Но этой весной отремонтированная стена снова пошла глубокими трещинами.
Кроме того, по КамАЗу земли дала двоим многодетным семьям депутат горсовета Елена Бороздина. Грунт высыпали на огород, но его — как не бывало. «Растворился» в воде. Весной 2018 года комиссия из администрации ходила по подтопляемым домам. Расселили несколько семей, чьи дома особенно разрушились.
Беспощадная вода
— Уехали бы отсюда. Но дом не продашь — кому он такой нужен. Жить невозможно! Печку топишь — влага такая, что хоть беги. Невыносимое парение. Все пропиталось влагой, все сырое. Пол не поменяешь, потому что вода в подполе стоит круглый год, даже зимой. Откачиваем до самых морозов. Земля, как промокашка, уже не впитывает столько воды, — вторит Елена Сергеевна.
В погребах хозяйки уже давно ничего не хранят. От воды там обваливаются стены. При этом, как отмечают местные жители, подтопления преследуют не только старые дома, но и новостройки, возведенные с использованием современных строительных материалов и новых технологий.
— Сосед начал строить новый дом, вырыл смотровые ямы, котлованы, погреба. Мы ему говорим: засыпай, все затопит. Когда здесь бабушка жила, ее все время МЧС спасала от подтоплений. Новый жилец не поверил. А сейчас ему пришлось все засыпать. И не просто глиной — залил все стеклобетоном. А вода все равно сочится. Фундамент просел, — рассказали Елена и Кристина.
Действительно, вода не щадит даже добротные дома. Когда 10 лет назад Александр покупал дом №54 на ул. Красноармейской, проблем с грунтовыми водами не было. Новостройку он начал с 4-метрового прочного фундамента. Но сейчас он не спасает.
— Вода начала подниматься три года назад. Она поднимается в апреле и стоит в подполе до сентября. Думаю, где-то нарушили движение подземной реки и она пошла к домам. Дренаж, который начали строить в прошлом году пока не помогает. Может, его еще не доделали или он не работает, — показывает Александр затопленный цокольный этаж, где у него располагается бойлерная.
1 апреля уровень воды составил 8 см. Набралось за выходные. Но хозяин показал самую высокую метку затопления грунтовыми водами — 40 см. Как только вода начинает заливать последнюю ступеньку в подвал, он включает насос. По словам Александра из-за подземной реки «пучит» землю во дворе, разрушается отмостка, перкашивает забор. Проживание никак не назовешь комфортным.
Буквально в сотне метров от дома Александра строят два дренажных колодца. Но пока они не дают никакого эффекта по понижению уровня грунтовых вод.
Эффективный дренаж?
По словам и. о. директора управления капитального строительства Бердска Юрия Бектова, подтопление частного сектора сейчас происходит из-за паводка.
— Когда паводок пройдет, тогда посмотрим, будет поступление воды или нет. Сейчас тенденция на повышение воды не только на ул. Красноармейской, но и во всем городе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 2 апреля Юрий Владимирович.
Сечас функционируют по проектной мощности три дренажных колодца, построенные белгородской компанией «Виагем» в прошлом году. Тот, что сооружен на пересечении улиц Красноармейской и Искитимской еще не функционирует.
— Он в стадии строительства. Сейчас начинается бурение лучевых дренажей. На ул. Мира также пока идет монтаж самого колодца. Пока рано говорить о том, насколько эффективна дренажная система. Нужно подождать окончание паводка. Думаю, к середине апреля станет все понятно, — оценил Бекетов.
Он не исключает возможность изменения направления лучей дренажной системы к каким-то определенным домам, где особенно ощутимы масштабы подтопления — схема гибкая. Но мониторинг показал необходимость сооружения дополнительных колодцев — шестого и седьмого. До конца мая закончат строительство пятого дренажного колодца.
— Проанализируем места, где уже построили дренаж. И, возможно, примем решение о строительстве еще двух. Мы прекрасно знаем, в каких местах топит. Да и люди жалуются, — рассказал руководитель УКСа.
По его словам, если понадобится дополнительное сооружение дренажных колодцев, мэрия снова объявит аукцион. На имеющиеся 5 колодцев бюджет потратит 68 млн рублей. Но фактически подрядчику заплатили только 24 млн за первые два колодца. Остальное компания «Виогем» получит по завершении полного цикла дренажной системы из пяти колодцев.
Автор видео Анастасия Солодкова
И в добротных домах стоит вода
Дровник затопило
Свежие разрушения
Огород превратился в болото
Дренажный колодец сооружают в 100 метрах от затопленных домов
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«Дренаж будет готов к июлю 2019-го.
Но толку пока никакого…»
Так может потому что июль 2019 еще не настал?
А по факту так:
— проблема с повышением уровня грунтовых вод существует. пора давно признать — решения в ближайшие годы нет и не будет. Все эти дренажи — полумеры которые не дадут никакого существенного эффекта.
— весь тот район находится НИЖЕ уровня дорог. Порой на метр и более. Вопрос: куда будет уходить вода при таянии снега (а его оттуда никто не вывозит из домовладельцев кстати).
Так что вариантов не так много:
1. Валить оттуда. Ближайшие много лет никаких улучшений не будет.
2. Вваливать огромнейшую кучу денег:
— сносить все под ноль
— поднимать на 2-3 метра уровень грунта на всем участке
— заново все строить, с учетом высоких грунтовых вод.
Тогда все будет в ажуре и замечательно.
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А представьте что будет, когда город построит ещё 25 многоквартирных домов на Южном возле строящихся школы и детского сада. Там должен был быть парк, а построили школу, сад и ещё домов натыкать хотят. И продвигают эту идею достаточно агрессивно и глава и депутат Голубев.
На 11 квартале Южного уже тоже вода появилась — погреба люди закапывают.
А когда били сваи под детский сад было видно состояние грунтов — как желе.
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Жадность все мало им надо еще больше понастроить многоэтажек а потом бегать и исправлять свои подвиги.
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Вы конечно удивитесь, но да, все построят…
Такова жизнь: человек изменяет природную среду там, где он живет.
Бердск — это не заповедник и здесь ведется и будет вестись строительство, никто этого не отменит и законы жизни не изменит.
Поэтому и говорю: подниматься надо выше!
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А потом многоэтажки начнут складываться как карточные домики-стихии всё равно -небоскрёб или хрущёба.
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Вызывайте телевидение.От нашихСМИ толку не будет Социальное жилье для таких случаев и существует,а не для того,чтобы раздавать его тунеядцам типа моржа
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«Канавы надо копать» — сказал сами знаете кто
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Специалист
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Удивляет подход к проблеме властей.
Изучают площадь подтопления, направление подземных рек, хотя и это надо делать. Пытаются собрать воду и откачать. Однако это напоминает борьбу с ветряной мельницей. Но, остается не озвученным официально, что явилось первопричиной изменения в поведении подземных направлений грунтовых вод? Почему изменилось русло подземной реки? Ведь это произошло за три — четыре последних года. Может быть это результат вмешательства в природу и причина объясняется человеческим фактором, обусловленным в том числе точечной застройкой территории многоэтажками, в результате чего изменилось направление движения подземных вод? Это сейчас гектары подземной воды под частным сектором, а потом куда двинется вода — в центр!
Дальше к заливу. Будете считать трещины в многоэтажках и выпаривать комаров в подвалах. Определитесь, может быть надо кого-то и за ж—у брать.
Не дешевле будет устранить первопричину на эти миллионы?
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Ужасно. Люди старались строили дома и их поддерживали в хорошим состоянии. Природа сыграла с ними злою шутку или злой рок — просчет специалистов??? Расплачиваются хозяева дома.
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Да не природа, а жадность чиновников позволивших строить дома многоэтажки без геологии.
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Вот вот эти чиновники и застройщик пусть теперь из своего кармана все оплачивает что натворили для людей.
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чиновники и застройщик пусть теперь из своего кармана все оплачивает
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нет у нас такого закона, чтоб чиновничье и олигархат несли ответственность перед холопами хоть за что-нибудь. но большинству холопов это нравится. а кому не нравится — тот предатель и русофоб
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И у нас всю улицу топит,у меня полный подпол воды,и туалет во дворе под завязку вода,в прошлые года такого не было.Надо писать жалобу в администрацию президента,всем жителям,кого топит,пусть признают земли непригодными для жилья. Никакой дренаж не поможет,будет только больше воды с каждым годом,нужно русло реки в другое место направлять.
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Уважаемый мэр, не пора-ли признать свою профнепригодность и не компетентность вашей команды и уйти в отставку.
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Помню в 80-х в бараках на ул.Искитимской,где была автостоянка. В погребе хранили картошку. Не было ни какой воды ни когда. Кажется люди стали жить лучше и грамотные и образованные и так сесть в лужу?? Жители этих улиц стали заложниками,чей то халатности. Прибыль ??? затмила ум или жадность??? К ответу тех строителей и чиновников.
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