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Кремль ответил Зеленскому: Россия не оккупирует никаких украинских территорий

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Кремль ответил Зеленскому: Россия не оккупирует никаких украинских территорий

Владимир Зеленский, говоря о гипотетической встрече с президентом РФ, сказал: «Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории».

2.04.2019 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Кремль ответил Зеленскому: Россия не оккупирует никаких украинских территорий

В Кремле ответили Зеленскому на обещание потребовать у РФ компенсацию за Крым и Донбасс

Москва хотела бы видеть во главе Украины того, кто действительно хочет разрешить конфликт на юго-востоке страны.
Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом Песков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае встречи с Владимиром Путиным он намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват.

«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», — сказал Песков.

«А что касается упоминания Крыма в этом контексте, то мы считаем его недопустимым. Это тема, которая вообще не подлежит обсуждению. Эта тема закрыта раз и навсегда», — добавил пресс-секретарь главы государства, назвав слова «оккупация» и «аннексия» абсолютно неприменимыми к Крыму ни де-факто, ни де-юре.
Ранее Владимир Зеленский, говоря о гипотетической встрече с президентом РФ, сказал: «Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?».

Говоря о прошедшем в воскресенье на Украине первом туре президентских выборов, в Кремле заявили, что комментировать промежуточные итоги сейчас рано. «Пока выборы не закончились, пока не состоялся второй тур и не выявился победитель в выборах, пока говорить считаем преждевременно», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле хотели бы видеть во главе Украины тех, кто нацелен на урегулирование ситуации в Донбассе.

«Конечно, нам хотелось бы видеть не партию войны «у руля» Украины, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей», — сказал пресс-секретарь президента.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Мы так в детстве пи…ми мерились и говорили: Ты за «Базар отвечаешь»? *LOL*

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