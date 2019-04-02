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Разобраться с кабелем бизнесмена Илющенко до конца поручил мэр Бердска

Чтобы не столкнуться с проблемой прошлого лета, когда предприниматель отказался устранять аварию, и жители двух многоэтажек жили без электричества более суток.

2.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Разобраться с кабелем бизнесмена Илющенко до конца поручил мэр Бердска

Жители микрорайона Прибрежного прошлым летом испытали немало проблем из-за отсутствия электроэнергии

Нерешенным остался вопрос по резервному кабелю в двух домах по ул. Попова.

— Кабель нам не принадлежит. Мы летом вместе с РЭСом совершали героические подвиги, когда собственник отказался от устранения аварии. На пришлось самим в течение двух дней решать эти вопросы. Я думал, что 100% гарантия, что все вопросы сняты по этому адресу. По крайней мере, старший по дому мне его задал. Разберитесь до конца. Чтобы в летний сезон мы не вошли с этой проблемой, — обратился к подчиненным на совещании чиновников 1 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 июня 2018 года два многоквартирных дома №11/1 и 11/2 на ул. Попова остались более чем на сутки без электричества, поскольку сгорел единственный кабель. Сети принадлежали бизнесмену Александру Илющенко, отдавать городу их он не хотел. Но и не содержал должным образом жилой фонд, считал глава Евгений Шестернин. По его распоряжению городские службы запитали обесточенные дома по резервной линии благодаря предпринимателям, находящимся в соседнем здании «Совкомбанка».

Мэрия подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления электроэнергии бизнесменом Александром Илющенко домам в микрорайоне Прибрежном, который он застраивал.

В сентябре начальник бердского РЭС Игорь Михин сообщил, что выполнены ремонтные работы двух кабельных линий в домах №11 и 11/1 ул. Попова. Однако данная схема ЛЭП является ненадежной.

— Для нас не понятна осталась ситуация с ЛЭП и подстанцией двух многоквартирных домов на улице Попова. Кому она передается? Для нас никаких письменных оповещений о передаче ЛЭП в аренду не было. Хотелось бы понимания, действий со стороны собственника или все-таки бесхозная эта сеть? Никаких движений не происходит, — заявил Игорь Михин.

Вопросы есть и их нужно решать, нужно более масштабно рассмотреть этот вопрос, подчеркнул вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.


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